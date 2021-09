Facebookが競合である「マストドン」関連の投稿をスパム判定しているという指摘

Facebookがオープンソースのソーシャルネットワークサービスである「 マストドン 」に言及する投稿や、マストドンのURLをスパム判定し、他の人から見えないように投稿を削除していることが判明しました。 Facebook Is Censoring People For Mentioning Open-Source Social Network Mastodon | The Changelog https://changelog.complete.org/archives/10285-facebook-censored-me-for-mentioning-open-source-social-network-mastodon オープンソースで開発されているミニブログのマストドンは、1つの企業によって運営されるのではない、「脱中央集権型」のソーシャルネットワークサービスとして知られています。ソフトウェア開発者であるJohn Goerzen氏は、以前からFacebookのようなサービスは「ユーザーをプラットフォームに留めることで広告を表示し収益を得る」ことから、ユーザーの恐怖をあおり、社会に悪影響を及ぼすと 指摘してきました 。このため、営利目的で運営されていないマストドンの方が健全なソーシャルメディアの利用を促進できるとGoerzen氏は主張しています。 Facebookを始めとする アテンション・エコノミー の有害さを主張するGoerzen氏は、2020年11月にFacebook上でマストドンに言及する記事を公開していましたが、この投稿に関してFacebookから「スパムに関するコミュニティの基準に違反する」という警告を受け取ったとのこと。警告には「私たちは偽広告・詐欺・セキュリティの流出といったものを防ぐための標準を持っています。あなたの投稿は他の誰からも見ることができません」と書かれていました。

2021年09月13日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

