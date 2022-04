Facebookのニュースフィードのバグにより「誤情報やロシアメディアのコンテンツ」の閲覧数が増加したことが判明

by www.shopcatalog.com Facebookでは誤情報や不適切なコンテンツの拡散を防ぐため、ニュースフィードに配信するコンテンツの基準を設けており、問題のあるコンテンツはニュースフィードに表示されにくくなるシステムを導入しています。ところが、6カ月にわたり「本来なら降格されているはずのコンテンツがニュースフィードに配信されてしまうバグ」が存在し、いくつかの不適切なコンテンツがユーザーの目に触れやすくなっていたことが判明しました。 Facebook News Feed bug mistakenly elevates misinformation, Russian state media - The Verge https://www.theverge.com/2022/3/31/23004326/facebook-news-feed-downranking-integrity-bug Facebookではプラットフォームを健全に保つため、問題のあるコンテンツがニュースフィードに流れにくくなるシステムを導入しています。2021年9月に公開された コンテンツ配信ガイドライン によると、「迷惑な広告」「コンテンツについて過大に誤解させる文言を使用した投稿」「不必要にユーザーデータを要求するウェブサイトへのリンク」「スパムの可能性が高いもの」「ファクトチェックで偽とされた情報」「広く信頼されていないニュースパブリッシャーからの投稿」「コミュニティガイドラインのボーダーライン上のコンテンツ」「コミュニティガイドライン違反の可能性が高いコンテンツ」「性的および衝撃的なコンテンツを含むランディングページへのリンク」などが表示されにくくなるとのことです。 どんな投稿がFacebookのニュースフィードに表示されにくくなるのかをFacebook自身が解説 - GIGAZINE

・関連記事

どんな投稿がFacebookのニュースフィードに表示されにくくなるのかをFacebook自身が解説 - GIGAZINE



Facebookがニュースフィードアルゴリズムへの批判に対応する形でより詳細にニュースフィードを管理できるような機能を実装 - GIGAZINE



Facebookのニュースフィードを生成するアルゴリズムはどのようにして決められているのか? - GIGAZINE



Facebookは「誤情報を防ぐ取り組み」として実際には何をやっているのか? - GIGAZINE



Facebookのファクトチェックは不正確・不適切・無責任だと医学誌BMJが指摘 - GIGAZINE



Facebookは反ワクチンを唱える過激派組織に「専門家」のお墨付きを与えてしまっているとの指摘 - GIGAZINE



2022年04月01日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.