1億7000万円ものコストダウンを機械学習で達成したDropbox、一体どんな方法を取ったのか？

Dropboxが自社サービス上の「ファイルプレビュー機能」を機械学習で効率化することで、170万ドル(約1億7000万円)の費用削減を達成しました。具体的なシステムの内容について、機械学習エンジニアのWin Suen氏が説明しています。 Cannes: How ML saves us $1.7M a year on document previews - Dropbox https://dropbox.tech/machine-learning/cannes--how-ml-saves-us--1-7m-a-year-on-document-previews Dropboxはアップロードされたファイルを素早くプレビューするため、「Riviera」という内部システムを利用して事前にファイルのプレビューデータを生成しているとSuen氏は説明。しかし、事前に生成したデータが利用されず無駄になるケースもあったため、機械学習で事前生成すべきデータを予測し、データ生成時のマシンリソースを節約するプロジェクト「Cannes」が発足することになりました。

2021年02月01日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.