なぜStack Overflowから個人情報が流出したのか、犯人の攻撃方法と対処の詳細なタイムラインが公開中

2019年5月に発生した技術コミュニティ・ Stack Overflow の個人情報流出について、Stack Overflowが攻撃者の詳細な足跡をタイムラインで公開しました。 A deeper dive into our May 2019 security incident - Stack Overflow Blog https://stackoverflow.blog/2021/01/25/a-deeper-dive-into-our-may-2019-security-incident/ 世界標準時2019年5月12日0時ごろ、Stack Overflowコミュニティの複数のメンバーから、新規アカウントが予期せぬ特権を獲得しているとの警告がありました。Stack Overflowチームは、まったく無名のユーザーが Stack Exchange Network 内のすべてのサイトでモデレーターと開発者レベルのアクセス権を獲得していることを発見し、直ちにアカウントを一時停止。ソースコードと184人のアカウント情報が流出するという被害があり、チームは原因の特定と監査プロセスを開始しました。 チームは攻撃者の足跡をつかむため、外部からのトラフィックが記録されているデータベースを調査。攻撃者のアカウント識別子やIPアドレス、カスタマーサポートチームからの情報などをもとに、チームが再現した「攻撃者が特権を獲得するまでの足跡」が以下となっています。 ・2019年4月30日(木) 攻撃者がStack Overflowのインフラ調査を開始。特にビルド・ソースコード管理システムや開発環境をホスティングするウェブサーバーを重点的に調査していました。 ・2019年5月1日(水) Stack Overflowの SRE チームが内部で使用するStack Exchangeのチャットルームに対し、攻撃者がアクセスを試みるも失敗に終わりました。 「Stack Overflowの顧客」を名乗る人物から、Stack Overflowのソースコードを監査目的で共有して欲しいという依頼メールが届きました。原則としてStack Overflowはソースコードを公開しておらず、また送信元のメールアドレスも顧客のものであると確認できなかったため、Stack Overflowは要求を拒否しました。 次に、攻撃者はStack Overflow上にチームを作成し、別のアカウントを招待。この時、それぞれのアカウントは別々のデバイスで認証されていました。

2021年02月01日 09時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1n_yi

