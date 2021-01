WebRTCの標準規格入りを標準化団体のW3CとIETFが宣言

・関連記事

VPNでもWebRTC経由でIPアドレスが漏洩するとセキュリティ専門家が警告、漏洩の危険があるVPNも公開 - GIGAZINE



無料でファイルサイズ制限なしにWebRTCでブラウザからファイルをP2Pで直接安全に転送できる「Bitf.ly」 - GIGAZINE



Apple・Google・Amazonがスマートホーム規格の標準化プロジェクト「CHIP」を始動、メーカーごとの互換性の垣根を破壊する取り組み - GIGAZINE



2021年01月28日 13時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.