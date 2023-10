なぜHTTP/3は急速に普及していったのか、その利点とは？

2022年にインターネット技術の標準を策定する団体の IETF がHTTPの新しいバージョンとして「HTTP/3」を標準化して以降、HTTP/3の利用はウェブの世界で急速に普及していきました。HTTP/3にどのような利点があり、なぜ急速に普及したのかについてウェブに関するエキスパートエンジニアのロビン・マークスさんが APNIC のブログに投稿しています。 Why HTTP/3 is eating the world | APNIC Blog https://blog.apnic.net/2023/09/25/why-http-3-is-eating-the-world/ GoogleやMetaなどの大企業がHTTP/3を採用しているため、GIGAZINEやAPNICのブログ記事の読み込みも含めて多くの通信でHTTP/3が利用されています。通信に利用されているHTTPのバージョンごとの推移を調査した結果は下図の通り。赤色の線で示された「v3.0」の利用率が2021年から2022年の間に伸びている事が確認できます。

2023年10月09日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

