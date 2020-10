2020年10月27日 12時00分 ハードウェア

Appleが第2世代AirPods Proや第3世代AirPodsを開発していると報じられる



Appleのワイヤレスイヤホンである「AirPods」と上位モデルの「AirPods Pro」は、ワイヤレスイヤホン市場をリードする製品となっています。Appleが第2世代AirPods Proや第3世代AirPodsを開発中であり、早ければ2021年の発売を目指していると海外メディアのBloombergが報じました。



AirPodsは発表当初、独特の形状から「耳からうどんが出ている」などと笑われましたが、たった数年でワイヤレスイヤホン市場における地位を強固なものとしています。Appleは2019年に6000万台のAirPodsを販売したとされており、ワイヤレスイヤホン市場の総収入のうち70%以上をAirPodsが占めているとのこと。



記事作成時点では第2世代AirPodsは1万7800円(税別)、AirPods Proは2万7800円(税別)で販売されていますが、BloombergによるとAppleは第3世代AirPodsと、第2世代AirPods Proの開発に取り組んでいるそうです。



新たに開発されている第3世代AirPodsは、2019年に発表されたAirPods Proと似た外観となり、耳から飛び出るステムの部分が短くなるとみられています。また、イヤーチップは交換可能であり、バッテリー寿命の改善も計画されているそうですが、AirPods Proにあるノイズキャンセル機能は搭載されないと、計画に詳しい人物はBloombergに伝えました。





一方、第2世代AirPods Proではイヤホンをよりコンパクトにするためにステムが排除され、Googleの「Google Pixel Buds」やSamsungの「Galaxy Buds+」などと同様に、耳の穴にフィットする丸みのあるデザインになるとのこと。Bloombergは、ノイズキャンセルやワイヤレスアンテナ、マイクを現行モデルより小さなAirPods Proに統合することは困難であり、最終的にいくつかの機能が削除される可能性もあると指摘しています。



Appleは、早ければ2021年の前半に第3世代AirPodsを発売することを計画しているとのことです。





Appleはスマートスピーカーの「HomePod」(税別3万2800円)と小型モデルの「HomePod mini」(税別1万800円)の中間となる、第3のHomePodをラインナップに加えることについても社内で話し合っているとのこと。記事作成時点では開発の初期段階だとみられており、最終的にリリースされるかどうかは不明です。



また、Appleは以前から純正のオーバーイヤーヘッドホン「AirPods Studio」の開発を進めていると報じられてきましたが、事前テストで「ヘッドバンドがきつい」といった問題が指摘されたことを受けて、生産開始が延期されているそうです。Bloombergによると、純正ヘッドホンには側面に大きなタッチパッドが搭載される予定だったものの、パネルのサイズは当初より小さくなり、その他の機能も一部縮小されたと報じられています。