2020年10月19日のヘッドラインニュース

「劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の動員数が100万人を突破したことを記念して、2020年10月23日(金)から入場者プレゼントとして描き下ろしクリアファイルが配布されることになりました。



また、公式Twitterでは本編に登場する背景画像9枚がバーチャル背景用にプレゼントされています。







劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデンは大ヒット上映中です。



『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』大ヒット感謝PV - YouTube





『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』本編冒頭シーン10分特別公開 - YouTube





日本の科学者は「給料安い」「ポンコツ多い」(一流科学者・覆面座談会) | テクノロジー | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



皮膚付着の新型コロナウイルス 感染力9時間続く 京都府立医大 | 新型コロナウイルス | NHKニュース







内閣支持率53%に下落 不支持は22% 朝日世論調査:朝日新聞デジタル



NEXCO東日本がトンネル工事中止 調布の道路陥没で:朝日新聞デジタル



コロナで就職活動影響 厚労相「卒業後3年は新卒者扱いで」 | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース



東京 調布の住宅街で道路が陥没 トンネル工事との関連を調査 | NHKニュース



学術会議、首相説明不十分72% 内閣支持率60%、共同通信調査 | 共同通信



運転免許証とマイナンバーカード 早ければ2026年一本化の方針 | 菅内閣発足 | NHKニュース



公明、学術会議問題に苦慮 菅首相と支持母体の板挟み:時事ドットコム



「人殺し」「地域から出ていけ」コロナ差別への対応に地域差も | 新型コロナウイルス | NHKニュース



ファストリ、時価総額で任天堂逆転 「DX」化に評価 :日本経済新聞



米国でギター大売れ 新型コロナ契機、余暇を習い事に :日本経済新聞



ファクトチェック:桜井よしこ氏「防衛大卒業生は、東大などが大学院受け入れを拒否」は誤り - 毎日新聞



秋田で梅毒感染者急増 昨年の2倍以上 夫婦、恋人間で拡大懸念 - 毎日新聞



「中曽根氏への弔意」文科省の求めに56大学が弔旗・半旗 「掲揚しない」は19校:東京新聞 TOKYO Web



仏で男が教師の首切断 授業でムハンマド風刺画見せる 写真7枚 国際ニュース:AFPBB News



威力業務妨害容疑で「へずまりゅう」を逮捕 | 共同通信







セブン、“ハリボテ”卵サンドや“上げ底”弁当が物議…広報部に直接聞いてみた





河井克行元法相、「流出したらまずい」と現金供与先リストの消去を業者に依頼:東京新聞 TOKYO Web



JR東海が改良型リニア公開、時速500キロで走行試験 :日本経済新聞



東京都「コロナうつしたら罰則」、都民ファの条例案が波紋…作成した都議の見解は? - 弁護士ドットコム







高知県物部村にある、消滅寸前の「堂平集落」 数回にわたる訪問による、近隣地区の住民からの聞き取りや現地の様子、祭事の記録 - Togetter



一般的な会食における集団感染事例について







昼休みの勾当台公園、まるで喫煙所 灰皿に愛煙家集中 仙台 | 河北新報オンラインニュース







Nano Defenderがマルウェアになっちゃいました | 280blocker



「脳がバグる」エッシャーの不可能図が現実に現れたかのような“テンセグリティ構造”のテーブル - Togetter



1枚のキャラクタ正面画像からのアニメーション生成 - Dwango Media Village(ドワンゴメディアヴィレッジ,dmv)







クローズド NW だから塩漬け Flash で vSphere Web Client を使おうと思ったらそうはいかない - vHoge







アニメ『デート・ア・バレット ナイトメア・オア・クイーン』予告編









『鬼滅の刃』誕生のきっかけを知ると作者の吾峠呼世晴先生も凄かったんだけど編集も有能だったのが分かるよね : あにまんch



【レポートまんが】初心者が格ゲー世界大会に出てみた | マイナビニュース







菓子粉砕☆ゴッドハンドスパイザー - ニコニコ動画





FallGuys音頭 - ニコニコ動画





女騎士にセクハラしまくった挙句拒否されて逆ギレする淫獣オーク月ノ美兎 - ニコニコ動画





映画ドラえもん のび太と逆襲のシャア 予告篇 - ニコニコ動画





【検証】トランスフォーマーのスタースクリームは全68話で何回裏切り行為を働いたのか Part1:ろぼ速VIP



【日本語訳】登録者数250万人海外Youtuberが語る「ホロライブとその魅力」【Gigguk】 - ニコニコ動画



たつのこ、みんな、最高の朝になれたかな!

ずっとまたせちゃったの!

Sorry for kept u guys waiting! This bitch loves you and she is back!!! pic.twitter.com/AReZ9Lg3Jf