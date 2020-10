2020年10月30日のヘッドラインニュース

本日・2020年10月30日(金)から映画「ザ・ハント」が公開されています。



映画『ザ・ハント』日本版予告編<10月30日(金)日本公開> - YouTube





本作は「富裕層が娯楽として人間狩りを行っている」というネット上の噂が実在したという設定のもと話が展開されますが、この構造については、現代のアメリカが直面している「上流階級と庶民との対立」や、ネット上にはびこる陰謀論に着想を得た部分があることを脚本家が語っています。



本作は当初、2019年9月27日に公開される予定でしたが、公開直前の8月に立て続けに銃乱射事件が発生したことで作品に対する風当たりが強くなり、作品名こそ出さなかったもののトランプ大統領からも厳しく批判される事態に陥りました。こうしたこともあり、ユニバーサル・ピクチャーズは公開をいったん白紙化。1年の時を経て、改めて公開されることになりました。



クレイグ・ゾベル監督は「僕にとって、この映画はアメリカと、大きくゆがんでしまったアメリカの栄光に対するラブレターなんだ。異なる政治的バックグラウンドを持つ人たちが映画館でとなり合って座り、一緒にこの映画を観ることだ。自分たちのことやお互いのこと笑い合い、少しだけでも歩み寄れるきっかけになればいいと思っているよ」とコメントしています。





YouTubeでは予告編のほか、本編映像の一部が公開されています。



映画『ザ・ハント』本編映像Clip1<10月30日(金)日本公開> - YouTube





◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

米粒の代わりに砂糖水を生成…名古屋大などの研究グループが「砂糖イネ」開発 | CBCテレビ動画ニュースサイト【CBC NEWS(CBCニュース)】







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

大阪市4分割コスト試算「捏造」 市財政局 2日で一変、謝罪 市長面談後 - 毎日新聞





NZで安楽死合法に 国民投票で6割賛成、世界6カ国目:朝日新聞デジタル



欧州の第2波 スペインで変異しバカンスで拡大か



三菱重、国産ジェット事業を凍結 コロナ禍で需要見込めず | 共同通信



高校で体罰、18人が被害訴え 大分県立の40代男性教諭 | 共同通信



自民・伊吹氏、自助できるのに「自称弱者」次々出ると…:朝日新聞デジタル



本紙報道に維新「誤報」 衆院代表質問 大阪市4分割コスト - 毎日新聞



フランス南部 ニースの教会に刃物男 3人死亡 テロか | NHKニュース



「日本食」のはずが中華風に 英料理番組に批判殺到:時事ドットコム



仏メディアも「なぜもっと抗議しないの?」学術会議問題、菅首相が“逃げ切れる”理由 | 文春オンライン



ニーアル・ファーガソン「ジョー・バイデンが勝つ。でも彼はがらくた同然だ」 | クーリエ・ジャポン



「イスラム教徒にはフランス人を殺す権利がある」 マレーシア前首相 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News



学術会議の構成、最多の東大2割未満 首相「偏り」繰り返すも地方が半数超:東京新聞 TOKYO Web



字幕:AIでよみがえる高校銃乱射事件の被害者 米大統領選の投票呼び掛け 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



有効求人倍率 9か月連続で低下 2013年12月以来の水準に | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース



「誤った考えで試算」 大阪市財政局長が再び会見し謝罪 [大阪都構想]:朝日新聞デジタル



「後任指名はできない仕組み」と反論 学術会議の梶田会長ら初の記者会見 - 毎日新聞



パナソニック テスラの要請受け新型電池の開発に着手 | NHKニュース



ソニー、ファーウェイへのセンサー供給 米国から許可 :日本経済新聞



「撤退」言えぬ国産ジェット 部品企業「もう信頼ない」:朝日新聞デジタル



台湾内で200日連続感染なし-新型コロナ対応「世界最良」との評価も - Bloomberg



台湾軍戦闘機が訓練中に墜落、操縦士死亡 老朽化の中で事故相次ぐ 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



「過積載」一斉取締り 過去最大規模で 関東甲信全体へ | NHKニュース



ゴーン被告逃亡の手助けした米国人2人の身柄、日本に引き渡しへ 米当局と合意 - 毎日新聞



米国務省、日本への引き渡し承認 ゴーン被告逃亡に関与の親子:時事ドットコム



「Go Toトラベル」 観光を主な目的としないものは除外へ | 新型コロナ 生活情報 | NHKニュース



旧帝国大会員が45%占めると首相 | 共同通信



#排除する政治〜学術会議問題を考える:「独立性が揺らぐ事態 任命拒否はありえない」 吉川弘之・元学術会議会長 - 毎日新聞



スペースジェット開発「いったん立ち止まる」三菱重工業 | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース



土曜日の郵便配達を廃止する「郵便法」の改正案 閣議決定 | かんぽ生命問題 | NHKニュース







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





「過労自殺」60%は医療機関の受診歴なし ストレス早期把握を | NHKニュース







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

KDDI、オンライン特化のMVNO新会社「KDDI Digital Life」を設立 | 2020年 | KDDI株式会社







すべての企業がAIになる。孫正義氏とNVIDIAフアンCEOが対談 - PC Watch



Softbank Group, NVIDIA CEOs on What's Next for AI (Courtesy of SoftBank World 2020)





トランプが勝つ(Googleトレンドによれば、だが) - データをいろいろ見てみる







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

