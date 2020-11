2020年11月6日のヘッドラインニュース

2021年1月8日に公開される映画「銀魂 THE FINAL」と株式会社アルペンが展開する「adidas CASUAL Collection 2020 Fall/Winter」キャンペーンのコラボ実施が発表され、ティザービジュアルが公開されました。



「またこのパターンですか…でもこれじゃ眼鏡の広告じゃ…?」と、しごくもっともなツッコミが入った、眼鏡のビジュアル。





あくまでこれはティザービジュアルで、コラボビジュアルは11月13日(金)に公開される予定。今回、アディダスから「最後の最後に、本家本元の3本線を着てほしい」というオファーが新八に行われたとのことなので、正式なビジュアルは新八がビシッと決めたものになっているはずです。



映画『銀魂 THE FINAL』予告編 2021年1月8日公開 - YouTube





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

