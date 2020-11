2020年11月13日のヘッドラインニュース

AnimeJapan 2019でTVアニメ化計画の始動が発表されていた「装甲娘戦記」が2021年1月放送開始であることが明らかになり、ティザーPVが公開されました。



作品のあらすじは以下の通り。





放送は、TOKYO MXで2021年1月6日(水)24時から、BS11で1月6日(水)25時30分から、MBSで1月7日(木)26時30分からの予定です。



TVアニメ『装甲娘戦機』ティザーPV - YouTube



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

ノーベル賞の小柴昌俊氏が死去 ニュートリノ天文学開く | 共同通信







言語が減ることって問題ですか?への私の答え|下地理則(九州大学人文科学研究院准教授)|note



シラスウナギの人工生育に成功 絶滅のおそれのウナギの稚魚 | NHKニュース



理研に被爆者の遺骨 原爆開発に携わった物理学者の部屋で発見、広島市に引き渡し - 毎日新聞



学術会議 情報発信強化で会見 「若手参加が望ましいか考える」 | 日本学術会議 | NHKニュース







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

【速報】菅首相 緊急事態宣言やGoToキャンペーンの見直しは否定…コロナ国内感染者が過去最多に



中学校則「下着は白」、教員が目視で確認…弁護士会「明らかな人権侵害」 : ニュース : 教育 : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン



トランプ氏、「中国軍とつながりある」企業31社への投資を禁止 大統領令 - BBCニュース



食事伴う映画、満員可能に 12月から、会話なし条件 | 共同通信



はしか感染 世界で86万人余 1996年以降最多に WHO | 新型コロナウイルス | NHKニュース



習氏がアント上場中止決定 馬氏の当局批判発言引き金 | 共同通信



香港 民主派議員15人が辞表提出 4人の議員資格失効に抗議 | 香港 抗議活動 | NHKニュース



GoTo、5月まで延長を 二階自民幹事長:時事ドットコム



日米安保条約5条、北方領土・竹島は適用外 加藤官房長官が見解 - 産経ニュース



「早くトイレに…」店に車突っ込む 酒気帯び容疑で逮捕:朝日新聞デジタル



行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース



新型コロナ “欧州系統は飛まつ感染しやすい” 東京大学など | 新型コロナウイルス | NHKニュース



五輪観客、入国後の待機免除 体温不申告なら観戦拒否も:朝日新聞デジタル



マイバッグ利用増で万引き増加か スーパー業界団体が調査 | 新型コロナウイルス | NHKニュース



N国、「ゴルフ党」に党名変更へ 選挙ごとに新たな看板と立花党首 | 共同通信



【全文掲載】眞子さま 小室圭さんとの結婚についてのお気持ち | 皇室 | NHKニュース



眞子さまが発表した結婚に関する「お気持ち」 文書全文:朝日新聞デジタル



小学生が自転車2台にひき逃げされ大けが 30代の女が出頭 横浜 | NHKニュース



WHOが検閲か、「台湾」「プーさん」投稿できず ネット民はとんちで対抗 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



加藤長官、中国の尖閣領有主張「受け入れられない」:朝日新聞デジタル



米大統領選、不正の形跡ない=選挙インフラ評議会 | ロイター



アメリカ大統領選挙、ペンシルベニア州裁判所が郵便投票の一部を無効と判断 | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



「不可欠な歴史に光を」谷垣禎一元法相、訴訟記録を語る:朝日新聞デジタル



生後すぐの赤ちゃん遺体 死体遺棄の疑い ベトナム人の母親逮捕 | 技能実習生 | NHKニュース



アングル:退任後のトランプ氏、多くの訴訟が頭痛の種に | ロイター







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





計算力の低い受験生に、中1の計算問題を解かせたら「これくらい出来るよ」って笑っていたが、制限時間つけるとボロボロだった。 - Togetter



コロナの影響で高知県の養殖ブリが28万匹余っています→28万匹!? - Togetter



大きな枠組みに目を向けさせないようにする - 紙屋研究所







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)





クリエイター支援パトロンサイトのEnty、資金繰り悪化でサービスの肝である作家への支援金が未払い状態に… - Togetter



リモート接続ねらうサイバー攻撃が急増 テレワーク増加で | 新型コロナウイルス | NHKニュース



カプコン サイバー攻撃 金銭要求の「ランサムウェア」 | IT・ネット | NHKニュース



Python生みの親、Guido van Rossum氏が米Microsoft勤務に | OSDN Magazine



ChromeのHTTP/2サーバプッシュサポート廃止検討と、103 Early Hintsについて - ASnoKaze blog







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

TVアニメ『装甲娘戦機』ティザーPV





オリジナルTVアニメ『バクテン!!』第1弾CM









TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON2』特報 第2弾 │ 2021.1 ONAIR









おジャ魔女どれみ20周年記念作品『魔女見習いをさがして』特別映像~メッセージ篇~







