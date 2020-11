160億円の資金調達完了を動画共有サービス「Vimeo」が報告

・関連記事

2006年にYouTubeで爆発的な人気を得たユーチューバーの走りとなった女性の話 - GIGAZINE



アダルト産業に大きな転機、これからアダルト動画はどう変わっていくのか? - GIGAZINE



ストリーミングの効率を大幅に改善する新アルゴリズム「Fugu」とは? - GIGAZINE



YouTubeのムービーが1000回再生されることはトップ10%入りを意味している - GIGAZINE



NetflixやYouTubeをオンラインで同時視聴しながらボイスチャットが可能な「Binge Together」レビュー - GIGAZINE

2020年11月06日 16時13分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.