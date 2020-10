あまりにも奇妙な「クモの交尾」の世界

雌雄でサイズ差がある動物は珍しくありませんが、その中でもクモはサイズ差が非常に大きく、メスがオスの3~10倍も大きく、種によっては体長10倍・重量125倍というケースすらあります。圧倒的なサイズ差のため、オスのクモにとって、交尾は命懸けです。オスのクモは交尾の前後や最中に食べられてしまうことも多いため、遺伝子を後世に残すさまざまな技を編み出しており、その交尾は人から見るとかなり奇妙な行動の連続となっています。 The ungentle joy of spider sex https://knowablemagazine.org/article/living-world/2020/the-ungentle-joy-spider-sex オスのクモは自分の精子を「精網」と呼ばれる特殊な網に出し、それを頭部近くに生える触肢で吸い込みます。この精網は交尾のタイミングまで保存され、オスは交尾相手のメスに触肢を突き立てて精子を注入します。メスも同様に頭部近くに触肢を持ちますが、メスの場合は獲物を捕らえるための脚としてこの構造を使用するとのこと。

2020年10月30日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by logq_fa

