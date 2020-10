2020年10月27日 18時55分 ヘッドライン

2020年10月27日のヘッドラインニュース



2007年に放送されたTVアニメ「電脳コイル」を手がけた磯光雄監督によるオリジナルアニメ「地球外少年少女」が2022年初春に公開されることになりました。キャラクターデザインは「交響詩篇エウレカセブン」や「Gのレコンギスタ」の吉田健一さんが担当します。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





◆ネタ(メモ・その他いろいろ)







ルンバから動けなくなったって連絡来ててカメラで確認したら犯人コイツ pic.twitter.com/8eAFjoIWuF — ちょみぃ (@chonpy5010) 2020年10月26日









とても信じてもらえないと思いますが、

Aprilia sr50のECU書き換えの時はゲームボーイを使います。



説明書には「ゲームボーイカラーを使え」とあるようですが、アドバンスでも大丈夫です



工場出荷時は燃費モードになっているので、皆さんも手持ちのゲームボーイを使って解放させてあげましょう。 pic.twitter.com/42AC2rwaLO — アバルトのフルイチ (@abarth_full1) 2020年10月26日









とある中華ショップからメール

たぶん礼儀正しいと思ったのだろう pic.twitter.com/DN4yCY8vEl — 激安速報 特価品伝道者 by 電々伝助 (@EeeQueel) 2020年10月26日





Panthon. Un danseur "dialogue" avec le pendule de Foucault https://t.co/IYD6Y7JOlx @ahmetkina_ pic.twitter.com/u0RZusCflt — L'important (@Limportant_fr) 2020年10月16日







◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

ANAホールディングス 過去最大5100億円の赤字見通し | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース





所信表明で学術会議問題をスルーした菅首相が、NHKニュースで問われ反論。「民間出身が少ない、若手が少ない、出身が偏っている、推薦されたとおり任命でよいのか」ー初めての言い訳も登場。

推薦に基づく任命は法律の求めであり、形式的任命は過去の国会答弁。法改正もなく勝手にやってしまう乱暴さ。 pic.twitter.com/KOgi8oysWI — 山添 拓 (@pioneertaku84) 2020年10月26日



「オリンパス」旧経営陣3人に594億円賠償命令判決確定 最高裁 | NHKニュース



04年政府文書「首相の任命拒否想定しない」 学術会議、現行の推薦方式導入時に - 毎日新聞



川上未映子さん、ネット中傷受け提訴 同一人物書き込み:朝日新聞デジタル



首相「説明できることとできないことある」学術会議問題 [日本学術会議]:朝日新聞デジタル



学術会議会員は「一部の大学に偏り」と首相 | 共同通信



首相、所信で言い間違い 「重点」を「ゲンテン」 | 共同通信



女性との握手拒否で帰化認定が無効になった ドイツ | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



40人対10人、公園で乱闘事件 原因はインスタ生配信中のコメント|事件・事故|神戸新聞NEXT



病院職員、感染しても勤務継続 コロナ第2波到来のベルギー 写真17枚 国際ニュース:AFPBB News



河井案里被告の保釈、地裁が認める決定 証人尋問が終了:朝日新聞デジタル



イタリアでデモ隊と警察が衝突、新型コロナ規制に反発 写真14枚 国際ニュース:AFPBB News



けがなし無事に保護 逃走の警察犬みつかる 福崎|事件・事故|神戸新聞NEXT



「力ずくで入ってきた」タワマン600万円強盗、被害女性語る|TBS NEWS



米最高裁判事にトランプ大統領指名の保守派バレット氏 承認 | アメリカ大統領選 | NHKニュース



SNSで豚肉売買? 家畜盗難と関連か ベトナム国籍の13人逮捕 | NHKニュース



京都高島屋の“くぼ地”「池善化粧品店」閉店へ 四条河原町交差点で創業90年、社長高齢化で幕|経済|地域のニュース|京都新聞



世耕参議院幹事長「脱炭素へ原発の新設も検討を」 | 各地の原発 | NHKニュース



知的障害の長女に「しばけ」「殴れ」 【上】3歳児を死なせた8人家族に起きたこと | 47NEWS



アメリカ 台湾へ新たにミサイル売却決定 対中圧力さらに強める | トランプ大統領 | NHKニュース







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)



















玄関と応接間においている消毒用アルコール。一番怪しいのは・・・ https://t.co/Ize0XafZcP — KEISUI ART STUDIO (@keisuiart) 2020年10月26日



「カワウソですらやっているのに俺らときたら」水族館でカワウソがいたしていてカップルたちが消えていって爆笑してしまった - Togetter



母親がコロナ陰謀論者になるまで――あるイギリス家族の話 - BBCニュース



「焼き立てパン買ってきたよ」「逮捕」〜ブリテン島から自由が消えた日 戦時下のイギリス①第一次世界大戦編〜|枢密院勅令|note



マンホールトイレ整備を 普及促進へ市町村に初通知―国交省・内閣府:時事ドットコム





山の巨大マンションが圧倒的過ぎる。 pic.twitter.com/bVBDLessy1 — 小林哲朗 写真家 (@kobateck) 2020年10月17日







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

ニコニコの「ロゴ」が新しくなりました|ニコニコインフォ



MySQL のレプリケーションから10年間逃げてきた我々が学んだこと8選 - Cybozu Inside Out | サイボウズエンジニアのブログ



Google Developers Japan: Chrome への HTTP/3 と IETF QUIC の導入について





視認性なんとかして pic.twitter.com/Lc9bZJMzBV — こんそめ (@consomme72) 2020年10月26日







“セーフガードホールド”ってなに? 〜Microsoftがサポートページで詳細を案内 - やじうまの杜 - 窓の杜



【AliExpressの迷い方】新たな“黄金戦士”誕生。中国から謎のCPUを買ってH170マシンに新しい命を吹き込む - PC Watch



KDDI「UQモバイル」20ギガバイトで月額4000円下回る新プラン | IT・ネット | NHKニュース







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)















漫画家が芸大生といきなり北海道に行ってハードオフと戦う話(1/8)

絵日記です pic.twitter.com/SVLWftoE8l — 電気街 (@denki_gai) 2020年10月26日





鬼滅に立ち塞がる興収TOPの米柱 pic.twitter.com/DyvgrenUba — いまむー (@tomoyanandayo) 2020年10月26日





同人あるある pic.twitter.com/sRp8VmkFix — ほろ (@horohoro9999) 2020年10月25日

























【放送情報】

WOWOWにて『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』のテレビ初放送が決定しました。

『劇場版PSYCHO-PASS サイコパス』、『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』含む劇場5作品を一挙放送。



詳細は公式サイトをご確認ください。https://t.co/Gv82X62xsG#pp_anime pic.twitter.com/JZ5137mxOq — PSYCHO-PASS サイコパス 公式 (@psychopass_tv) 2020年10月27日







「ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN」25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series - コンテンツ紹介トレーラー











上弦の参 弐 壱 pic.twitter.com/HNrC2hAyte — FUMEKRAB (@FumeKrab) 2020年10月26日

















あったかくて幸せだね pic.twitter.com/xXxEDctfA1 — TAO (@tao15102) 2020年10月26日













#絵柄が好みって人がいればいいなぁ

imposter syndrome....

but, i love to draw. pic.twitter.com/aJuO24OUp2 — ringo (@ahppple) 2020年10月26日





































2015年に初めて描いたゼロスーツサムスをリメイク

I remade Zero Suit Samus, which I first drew in 2015. pic.twitter.com/m7yhO3a9DG — ラリアット (@rariatoo) 2020年10月26日



















「無冠の帝王」返上 文化功労者のすぎやまこういちさん:時事ドットコム



TVアニメ『魔王学院の不適合者』が拓く批判的思考の地平:「時下り」と「対」に注目して|髙橋 優|note







日本エステティック業協会(AEA)コンセプトムービー「十年分の私へ」フルバージョン





Key キネティックノベル 公式サイト | Key





































メイドインアビス絵でもう一個気に入ってるやつ

悪い予感しかしない pic.twitter.com/vmuFQLYq8Y — 桜部のとす (@noooooooootos) 2020年10月19日





箱入り息子が就活から英雄に人生シフトチェンジする話1

(ギリシア神話のペルセウスの話) pic.twitter.com/FfQCfj8N9D — 黒崎冬子コミックビーム連載中 (@natsukosama) 2020年10月18日





SUSHI pic.twitter.com/XalPCX5saF — 塗壁 (@nurikabenuri) 2020年10月18日





















投稿の許可が下りたのでやろうと思いました。

あまりやりませんでしたが、参加できて良かったです。

ありがとうございました。



【©Akihito Tsukushi, TAKE SHOBO/MADE IN ABYSS "Dawn of a Deep Soul" PARTNERS】#miabyss pic.twitter.com/oV3AH9wfV9 — spike (@spikelookalike) 2020年10月16日













みんなも映画館で鬼滅の刃を見よう pic.twitter.com/CYfaIoGP76 — 仲村しんご (@YorozuyGintamam) 2020年10月17日













箱に入った愛する家族を背に戦う男 pic.twitter.com/XmJAyg7k5D — ドゥビドゥバ (@gerogero00001) 2020年10月17日





(初心者向け)

よくある 少し直すだけですぐ絵が上達するケース pic.twitter.com/4FEnHv5FHo — 碧 風羽 Goods shop OPEN - Foo Midori (@foomidori) 2020年10月17日









コミケ更衣室はいいぞって話…

エヴァの話題の度に思い出すので描いた pic.twitter.com/W4P2SrDd1y — なつめおじさんでおま (@natsumeg1) 2020年10月17日









ℎ pic.twitter.com/b3MR7E8TFB — 海島千本 (@Kaisen_Tobiuo) 2020年10月17日





少年がロボットの女の子と一緒に暮らす話 (1/13) pic.twitter.com/WghKUqF1nG — 中村ひなた (@hinata_lipcream) 2020年10月15日









protagonist 03 pic.twitter.com/5KHu9nhEvR — BUNBUN− (@BUNBUN922) 2020年10月16日





3億円当たってヒモを飼いたい pic.twitter.com/Cq11PYEm2R — パデラポッロのりお仕事募集中 (@paderapollo) 2020年10月15日









オリジナル pic.twitter.com/8HRKRMxnhT — 須田彩加 (@ayaka_s) 2020年10月13日





咆哮 pic.twitter.com/w3l2bwEf7E — 江戸屋 犬八 (@neko_cer) 2020年10月13日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画(エンタメ)

【断捨離】巨人の戦力外がヤバくなりそう: なんじぇいスタジアム@なんJまとめ







◆新商品(衣・食・住)

甘くて濃厚なC.C.レモン! 「C.C.レモン スイートハニー」季節限定発売 | ニュースリリース | サントリー食品インターナショナル