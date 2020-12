2020年12月24日のヘッドラインニュース

2021年1月23日(土)から公開の「 シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇 」で、、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5都市15劇場において0時(1月22日24時)から世界最速上映が実施されることがわかりました。このうち、IMAX上映のTOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズなんば、109シネマズ名古屋、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13、ユナイテッド・シネマ札幌の6劇場と通常上映の新宿バルト9、あわせて7劇場では、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」との連続上映が行われます。

2020年12月24日

