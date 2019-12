2019年12月24日 17時00分 サイエンス

クジラはステルス行動と突進攻撃を駆使して魚を捕食していることが判明

by Christopher Michel



ザトウクジラは日々大量の魚を捕食していますが、ザトウクジラが泳ぐスピードは人間がジョギングをする程度の速さで、素早い魚が逃げるスピードには到底及びません。そんなザトウクジラが小魚の群れを一飲みにできるのには、魚の虚を突く巧妙な捕食テクニックが関係していることが分かりました。



Predator-informed looming stimulus experiments reveal how large filter feeding whales capture highly maneuverable forage fish | PNAS

https://www.pnas.org/content/early/2019/12/17/1911099116



Study finds whales use stealth to feed on fish

https://phys.org/news/2019-12-whales-stealth-fish.html



スタンフォード大学の生物学者であるデビッド・ケイド氏らの研究グループは、なぜ泳ぐのがそれほど速くないザトウクジラがすばやい小魚を捕食できるのかを追究するため、モントレー湾と南カリフォルニア沖に生息するザトウクジラにカメラを取り付けてザトウクジラがエサを捕食する様子を調べました。





そして、調査の結果得られた小魚の反応速度や突進から逃げた小魚の数などのデータを利用して、小魚が捕食者の接近にどのように対応するかをモデル化し、ザトウクジラが小魚を捕食する際に何が起きているかをPC上でシミュレーションしました。その結果、カタクチイワシはザトウクジラが口を開ける瞬間まで、回避行動を取っていないことが確認されました。これは、カタクチイワシが捕食者の存在に気づいた時には、既にザトウクジラの口の中に入る直前だということを意味しています。



ケイド氏らがさらにシミュレーションを進めたところ、カタクチイワシが捕食者の接近を視覚的に感知する際には、接近する物体の見かけ上の拡大率を判断基準にしていることが分かりました。ケイド氏はこのことについて、「少なくと1億年以上にわたって捕食者の脅威にさらされてきた結果、小魚は捕食者の接近をいち早く感知できるよう進化してきました。これにより、カタクチイワシはアシカなど比較的小型の捕食者の接近には対応できるようになりましたが、捕食する直前に大口を開けて見かけ上急激に巨大化するザトウクジラの捕食行動には対応できていません」と指摘しました。



by David Mark



ケイド氏は、ザトウクジラが魚群に忍び寄ってから口を開けて突進する「突進採餌(lunge feeding)」を編み出したのは、今からおよそ500万年ほど前だとの推測しています。これにより、ザトウクジラは1回突進採餌を行うだけで、魚群の30~60%を捕食することができるようになったとのことです。



過去の研究により、クジラは450万年前を境に急速に巨大化したことが判明しており、突進採餌を会得したことと何らかの関係がある可能性もあります。



また、ケイド氏らはザトウクジラの突進採餌が非常に効率的な狩猟方法だということも突き止めています。口を開けてから速度を上げる突進採餌は、水の抵抗をもろに受けるため、非常に膨大なエネルギーが必要になります。一方、ザトウクジラのエサの1つであるオキアミは小さいプランクトンなので、突進採餌を行わなくても容易に捕食することが可能です。しかし、ケイド氏らが1回の捕食行動当たりの消費エネルギーと、捕食により得られるエネルギーを比較したところ、オキアミをエサにするより突進採餌により小魚を捕食したほうが7倍もエネルギー効率が良かったとのことでした。