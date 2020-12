他人を監視するスパイアプリや学生の試験結果が売買されている「インドの闇のデータ経済」とは？

また、インドでは企業がビジネスで収集した個人情報を売ることもあり、クーポンの獲得や映画の払い戻しのために入力した個人情報は、個人の同意なしで企業が販売できる場合が多いそうです。Rest of Worldは、「近所の携帯電話ショップは地域キャンペーンを行う政党に人口統計情報を販売可能であり、金融テクノロジー企業は占星術アプリを通して収集した個人情報を自分たちのサーバーに転送してクレジットカードの信用度を測定できます。誰かがLinkedInに雇用履歴を記入したりパブリックディレクトリで連絡先を共有したりすると、ブローカーはソフトウェアを使用してデータを抽出できます」と述べています。 実際にRest of Worldがデータベースの販売業者に連絡を取って「データベースのサンプル」を要求したところ、メールアドレスと電話番号を教えただけで数千人分のリストが届いたとのこと。リストには名前・メールアドレス・電話番号・住所に加え、「綿のパジャマ(27ドル/約2800円)」「ノイズキャンセリングヘッドフォン(408ドル/約4万2000円)」など、オンラインショップで購入した物品や値段についても記されていました。データセット全体にはおよそ1400万人分のデータが含まれており、購入に必要な金額はたった20ドル(約2100円)だそうです。

13億人以上の人口を抱えるインドはIT大国として近年めざましい発展を遂げていますが、その一方でオンラインのプライバシー規制は非常に緩く、配偶者を監視するスパイアプリや多種多様な個人情報が売買されています。そんなインドにおける闇のデータ経済の実態について、非営利のジャーナリスト団体・ Rest of World がまとめています。 Inside India’s booming dark data economy – Rest of World https://restofworld.org/2020/all-the-data-fit-to-sell/ インドに住むAyushi Sahu氏という女性は、2018年に夫と離婚することになりました。そのきっかけとなったのが、夫がSahu氏のスマートフォンを監視して記録したプライベートな通話・SMS・WhatsAppメッセージ・写真・ビデオといったデータだったとのこと。夫はSahu氏の実家に出向いて録音したメッセージを両親の前で再生し、Safu氏が義理の母親について文句を言ったことや、男友達と通話したことを非難したそうです。 Sahu氏は自分がいつから監視されていたのか知りませんでしたが、所有するスマートフォンが夫からの贈り物だったことから、最初からスマートフォンにスパイウェアが搭載されていた可能性があるとのこと。インドでは嫉妬深い人が配偶者のスマートフォンにスパイアプリを仕掛け、言動を監視することは珍しくありません。 インド私立探偵・捜査員協会のKunwar Vikram Singh会長はRest of Worldの取材に対し、裕福な家庭が私立探偵を雇って配偶者の適性を評価することは、特に都市部のエリート層において一般的だと回答。Singh氏の推定によればインド全体で私立探偵サービスは12億ドル(約1200億円)の市場規模があるそうで、特定の個人を追跡するためにスマートフォン向けのスパイウェアを使用するケースも多いと述べています。

・関連記事

インドでクレジットカードを使うとほぼ確実に情報が盗まれるリスクが判明 - GIGAZINE



インドの国民総背番号制度「アドハー」は13億人の国民全ての指紋・虹彩・顔の認証を登録するシステムを導入している - GIGAZINE



32万人分もの個人情報が流出した学校が「流出内容に問題はない」とされた理由とは? - GIGAZINE



ほぼ全国民のIDや納税者番号を含む個人情報が流出したエクアドル、データ漏洩の詳細はこんな感じ - GIGAZINE



50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明、価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも - GIGAZINE



国民ほぼ全員分の個人情報が手違いで中国へ送られるハプニングが発生 - GIGAZINE



2020年12月24日 19時21分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.