AppleはFacebook広告から30%の手数料を徴収していないという指摘



Appleは「アプリ開発者に課す手数料が高すぎる」という批判を受け、法的争いにも発展しています。しかし一方で、FacebookやInstagramの広告は「アプリ内での購入」に該当するにも関わらず、Facebookは手数料を徴収されていないと指摘されています。



Appleは、ユーザーがiOSアプリ内で購入を行った場合、売上のうち30%を手数料としてベンダーから徴収しています。この手数料はかねてより「法外なぼったくり」「ユーザーの選択を狭める」と批判されており、2020年8月には「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴する自体にも発展しました。



しかし、8月27日、Accidental Tech Podcastはポッドキャストの中で「Instagram広告はアプリ内での購入なのに、Appleは30%の手数料を徴収していない」と指摘。ポッドキャストを聞いていたSpencer Daileyさんは、「Appleは遠隔地での経験を提供するAirbnbに対しても徴収を行っている」と述べ、もし本当にAppleがFacebook・Instagram広告に対して手数料の徴収を免除しているならば、大きな問題だと指摘しました。



TIL Instagram/FB lets users purchase ads in its iOS app. Presumably Apple doesn't ask FB for 30% of this purely digital good. Apple claims all of its rules are forced evenly w/o exception as it charges for remote experiences in Airbnb etc. https://t.co/iIIjpkZO9W — Spencer Dailey (@SpencerDailey) August 27, 2020



DaileyさんのTwitter投稿は、スタートアップコミュニティのHacker Newsでも話題になりました。



このうち、「tomasreimers」というユーザーが、興味深い知見を述べています。tomasreimersさんによると、Appleはアプリ内購入に「アプリ内の体験を拡張する商品」(ゲーム内課金など)、「購読」(Netflix、Washington Post、The New York Timesなど)、「物理的な物の購入」(Amazonなど)、「アプリ外で消費される商品・サービス」(Uber、Lyftなど)といったカテゴリを設けて、手数料の対象を定義しています。ただし、アプリ内で購入可能な商品の中には定義に当てはまるかが曖昧なものも存在するとのこと。



広告はアプリでの体験を拡張させたり向上させたりするものではなく、「アプリ外で提供される商品・サービス」にあたると考えられますが、Appleはこれまで開発者と消費者間のやりとりを手数料の対象とし、企業間取引については対象としていなかったのだと推測されています。一方で、Facebook広告やInstagram広告の利用が広がるにつれ、企業だけではなく個人も広告を出すようになってきており、広告を利用する状況自体が変化してきました。このため、FacebookだけでなくTwitter・LinkedInや、あるいは出会い系アプリでプロモーションを行った場合、Appleは発生した売上げに対して手数料を徴収すべきなのかという疑問が生じているとのこと。



なお、Apple関連のニュースサイトである9to5MacのMichael Potuckさんは「多分、AppleはFacebook広告を『アプリ外で提供される商品・サービス』カテゴリの1つとすることを検討しています」とコメントしています。



Definitely feels muddy, but think Apple is probably considering FB ads as part of the “outside goods and services” category. Guideline 3.1.5a makes apps use direct payment for those pic.twitter.com/AN4LD4gOjP — Michael Potuck (@michaelpotuck) August 27, 2020