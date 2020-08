無料で遊べるマス目や地雷の数を自在に設定可能なマインスイーパ「Pure Skill Minesweeper」

・関連記事

マインスイーパを複数人同時にエンドレスでプレイできる「Minefield」 - GIGAZINE



XPまであったゲーム「ピンボール」がWindows Vistaから消えた知られざる理由とは? - GIGAZINE



山勘や妥協は一切許されない残酷なまでに厳しいマインスイーパ「Kaboom」 - GIGAZINE



マインスイーパーやソリティアに続くゲームを何にすべきか、Microsoftが投票募集中 - GIGAZINE

2020年08月23日 22時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.