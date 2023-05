2023年05月30日 12時59分 レビュー

マインスイーパーの理詰めで解ける部分をすべてAIが解いて単なる運ゲーになる「Minesweeper spoiled by AI」



「マスの周囲に地雷がいくつあるのか」という情報をもとに、どんどん地雷の場所を特定していくパズルゲーム「マインスイーパー」にAIを加え、理詰めで地雷があると特定可能な場所はAIがすべて解いてしまう「Minesweeper spoiled by AI」が登場しました。



Minesweeper spoiled by AI

https://mame.github.io/minesweeper-spoiled-by-ai/



マインスイーパーのルールは非常にシンプルで、地雷のないマスをクリックしていくだけ。地雷の残数は左上に表示されていて、地雷に隣接するマスにはその個数がヒントとして表示されるので、これをもとに「地雷があるマス」を避けていきます。





右クリックで「地雷がある」と思う場所に旗を立てて目印にできます。すべての地雷がないマスを開くことができたらクリアです。





「Minesweeper spoiled by AI」もルールはまったく同じ。ただし「I do the brain-testing part for you(脳テストの部分は私がやります)」「You do the luck-testing part(運試しの部分はあなたがやってください)」というメッセージの通り、理屈で解ける部分はAIがやってくれます。





「8×8に地雷10個(全体の12%)」のビギナーから「68×48に地雷777個(全体の24%)」まで6種類のモードが用意されています。また、AIによる解答速度を変更可能です。





実際にビギナーレベルをプレイしてみるとこんな感じ。



「Minesweeper spoiled by AI」のビギナーモード(8×8・地雷10個)をプレイ - YouTube





1つ目に開けたマスは「2」。隣接する8マスのうち2つが地雷ということですが、これだけでは地雷の場所は特定不可能なので、AIは動きません。





2つ目に開けたマスは空白、つまり地雷には隣接しないということ。この場合、マインスイーパーの基本ルールに従って、周囲の地雷と隣接しないマスが自動的に開きます。





ヒントが表示されると、「考え中」の顔アイコンがフィールドを動き回りはじめました。どんどんと特定可能な地雷の場所に旗を立てていきます。





左上が地雷残数、右上が経過時間。ほぼ考えることなくAIが地雷を特定しているのがわかります。





今回はこのまますべての地雷が特定可能だったため、プレイヤーが3つ目のマスを開けることなくゲームクリアとなりました。





引っかかる場所が増えるはずの、68×68のフィールドに777個の地雷が埋まっている「Mine2000」に挑戦してみました。



「Minesweeper spoiled by AI」のMine2000(68×48・地雷777個)をプレイしてみた - YouTube





幸い、1個目に開いたマスでちょっとしたスペースができて、AIが動き始めました。





どんどん地雷を特定していくAI。なお、AIが動いている最中も操作は可能なので、たとえば右側に印を付けた部分などは「4」のヒントから左側のマスに地雷があることがわかるので勝手に旗を立ててもOK。今回はAIの邪魔はしないことにしました。





やがて、地雷272個を残した状態でAIがストップ。見えている範囲のヒントで特定できる地雷はもうないので、人間に「運でマスを開けろ」というわけです。





しかし、数個開けたところで地雷を踏みゲームオーバーに……。





悔しいので、もうちょっとやれそうな50×50で地雷500個のスーパーマンモードに挑みました。



「Minesweeper spoiled by AI」のスーパーマンモード(50×50・地雷500個)をプレイしてみた - YouTube





AIの速度を上げたので、処理が一気に進みます。





あっという間に半分の地雷を特定。





なんと、残り4個のところで人間のターンが回ってきました。残るは上部と右下のエリアのみ。





大きく残っていた右下は幸いにも1発で開くことができましたが、ここの地雷は2つ。つまり、上の4マスのうち残り2つが地雷。まさに運ゲー。





2分の1を乗り切ってクリア。





制作者のYusuke Endohさんは「人間の仕事は責任をとることだけです」とコメントしています。