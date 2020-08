2020年08月18日 21時00分 ソフトウェア

Appleのベータ版アプリ配信サービス「TestFlight」がアンダーグラウンドのアプリストアになっている



審査の厳しいAppleのApp Storeでアプリをリリースする前に、より気軽にベータ版のアプリをユーザーにテストしてもらうことが可能になるのが「TestFlight」です。このTestFlightがアンダーグラウンドなアプリストアとして機能していると、海外メディアが報じています。



TestFlight forever: Developers are building a better world outside the App Store - Protocol

https://www.protocol.com/testflight-app-store



Some developers are using TestFlight as an underground App Store | Appleinsider

https://appleinsider.com/articles/20/08/17/some-developers-are-using-testflight-as-an-underground-app-store



TestFlightとは、2014年にAppleが買収した開発者向けのアプリ配信サービスで、本来はApp Storeで正式にリリースする前のアプリを少数のベータテスター向けに配信し、機能や不具合についてテストしてもらうためのものです。しかし、IT系ニュースサイトProtocolによると、アプリの開発者の中にはApp Storeの代わりとしてTestFlightを使っている人もいるとのこと。





TestFlightの魅力は、厳格なガイドラインが適用されるApp Storeとは違って規制が緩い点や、Appleに手数料を支払う必要がない点です。AppleはApp Storeでアプリをリリースした開発者に対して、売上の最大30%もの手数料を要求していますが、過去には40%に引き上げる話が持ち上がったこともあります。Appleなどのプラットフォームが要求する高額な手数料に対し、アプリ開発者は不満を募らせています。



AppleやGoogleが運営するアプリストアはあまりにも多額の手数料を取っているとアプリ開発側の不満が募る - GIGAZINE





また、TestFlightにはApp Storeでリリースするほどでもないちょっとした機能を備えたアプリや、話題性を狙ったりアイデアを主張したりするためのアプリなども配信されているとのこと。TestFlightの唯一の大きな制限は、最大1万人しかアプリを使用できないことですが、小規模なコミュニティ内でアプリを配信する分には問題にはなりません。



こうした魅力があるため、TestFlightをアンダーグラウンド版App Storeとして利用する開発者が増えているとのこと。例えば、アメリカのソフトウェアメーカーBitSuitesでiOS向けアプリを開発しているトーマス・ウェイト氏は、TestFlightで配信されているアプリをリアルタイムでリストにするDeparturesというアプリを開発しています。



ウェイト氏は、TestFlightの使い勝手について「開発者の中には、アプリをただ友だちと共有したいだけの人もいます。つまり、TestFlightはさながら絵を描いて人に見せるように、創造性を発揮する場になっているわけです」と話しました。





TestFlightでリリースされたことにより、大きな名声を獲得したアプリもあります。パンデミックの時代における新しいコミュニケーション方法として話題のSNS「Clubhouse」もその1つ。気軽に音声での会話が可能なことが特徴のClubhouseは、まだ正式な公式サイトさえオープンしていないにもかかわらず投資家から1億ドル(約105億円)近くもの資金を調達したと報じられています。



Clubhouseの開発者であるPaul Davison氏は、ClubhouseをTestFlightでしかリリースしていないことについて、「一晩でユーザーを10倍にすることよりも、ゆっくりとコミュニティを成長させることの方が重要だと考えています。そうすることで物事が台無しになるのを防ぎ、コミュニティの多様性を維持しつつ、その成長に合わせてアプリを調整することができます」と話しています。



Protocolの編集者であるデビッド・ピアス氏は、こうした開発者らの声をまとめて、「AppleのApp Storeは全てのアプリに多国籍コングロマリットとなることを強要しますが、TestFlightなら夫婦が切り盛りしているこぢんまりとした売店のようでいられるのです」と結論付けました。