AppleがApp Storeの手数料を40％に引き上げようとしていたことが判明

アメリカの下院司法委員会で「GAFA」のCEO4人がリモート参加した公聴会が行われました。この中で、AppleがApp Storeの手数料を30%から40%に引き上げようと考えていたことが明らかになりました。



これはインターネットソフトウェアとサービスを担当するヴァイスプレジデントのエディ・キュー氏が2011年3月、他のApple幹部に送信したメールの文言から明らかになったもの。メールの中でキュー氏は、定期的なサブスクリプションの初年度手数料は40%にすべきと書いています。



