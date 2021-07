イーロン・マスクがApp Storeの手数料を「インターネットにおける事実上のグローバル税」と批判

電気自動車企業の テスラ や宇宙開発企業の SpaceX の創設者であり、2021年1月にはAmazonのジェフ・ベゾス氏を抜いて 世界一の富豪 となった イーロン・マスク 氏が、Appleの運営するアプリストアであるApp Storeが配信アプリから徴収する手数料について、「インターネットにおける事実上のグローバル税」と言及しました。 Elon Musk calls App Store fees a ‘de facto global tax on the internet,’ sides with Epic Games - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/07/30/elon-musk-calls-app-store-fees-a-de-facto-global-tax-on-the-internet-sides-with-epic-games/ AppleはiPhoneやiPadなどで使えるアプリをインストールするためのアプリストアとしてApp Storeを運営しています。App Storeではサードパーティーのアプリ開発者もアプリを配信することが可能ですが、手数料として売上の30%をAppleに支払う必要があります。

2021年07月31日 16時30分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

