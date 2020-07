AppleがiPhoneのピーク性能を落としていた問題についてアメリカの複数州による合同調査がスタート

AppleがiPhoneのピーク性能を落としていた問題について、アメリカの複数州が合同調査をスタートさせました。Appleは既にこの問題について集団訴訟に直面しており、最終的にアメリカのiPhoneユーザーに対して5億ドル(約530億円)もの和解金を支払うことで合意しています。 Exclusive: Arizona leads multi-state probe into older iPhones slowing, shutting down - Reuters https://www.reuters.com/article/us-apple-probe-exclusive/exclusive-arizona-leads-multi-state-probe-into-older-iphones-slowing-shutting-down-idUSKCN24U2YX Arizona launching a multi-state investigation into iPhone slowdowns | iMore https://www.imore.com/arizona-launching-multi-state-investigation-iphone-slowdowns 2017年末、古いiPhoneの性能をAppleが意図的に落としていることが ベンチマーク統計から明らかに なりました。Appleはこの事実を認め、正式に謝罪。性能を低下させている理由は「バッテリーの劣化したiPhoneが予期せぬシャットダウンを起こすことを回避したりバッテリー寿命を延ばしたりするため」と 説明 し、iPhoneのバッテリー交換費用を60%以上値引きすることを発表しました。 Appleが古いiPhoneの性能低下問題を正式に謝罪しバッテリー交換費用を60%以上値引きすると発表 - GIGAZINE

2020年07月30日

