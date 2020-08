NASAが「エスキモー」や「シャム双生児」など差別的な言葉を含む天体名の使用を控えることを発表

アメリカ航空宇宙局(NASA) が、2020年8月5日に人種差別や多様性への配慮に欠けた天体名の使用を控えることを検討していると発表しました。発表によると、まずは「 エスキモー星雲 」ことNGC2392や、「シャム双生児銀河」と呼ばれる2つの銀河 NGC4567とNGC4568 などがニックネームで呼ばれなくなるとのことです。 NASA to Reexamine Nicknames for Cosmic Objects | NASA https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-reexamine-nicknames-for-cosmic-objects 宇宙で発見された天体の中には、馬の頭の形に似ていることから 馬頭星雲 と呼ばれる「Barnard 33」など、さまざまなニックネームがついたものがあります。こうした愛称はアルファベットと番号の名前より覚えやすいことからよく使われていますが、中には公的な場での使用が不適切とされる言葉が含まれている場合もあるとされています。

・関連記事

NASAが火星探査機「Perseverance」の打ち上げに成功 - GIGAZINE



NASAがハッブル宇宙望遠鏡で撮影した最新の土星の写真を公開、土星の季節の変化を確認可能 - GIGAZINE



女性研究者の減少は「性差別」だけではないという主張 - GIGAZINE



Appleが「人種差別的と見なされる可能性があるプログラミング用語」を排除すると決定 - GIGAZINE



「ブラックリスト」「マスター/スレイブ」というプログラミング用語が「人種差別的」として言い換えられつつある - GIGAZINE

2020年08月11日 11時07分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.