2020年07月08日 12時30分 ネットサービス

成層圏を飛ぶ気球からインターネット環境を提供する「Project Loon」がケニアの山岳地帯で商業展開を開始



Googleの親会社であるAlphabet傘下のLoonは、成層圏に飛ばした気球でへき地にもインターネットを提供する「Project Loon」を推進しており、長年にわたって災害地での運用などの試験を行ってきました。そして2020年7月、ついにProject Loonの商業展開をケニアで開始したと、Loonのアラステア・ウェストガースCEOが発表しました。



Project Loonは、ソーラーパネル駆動のWi-Fiアンテナをポリエチレン製の気球に装着し、高度およそ20kmの成層圏に飛ばして通信インフラが整備されていない地域にインターネットを提供するというプロジェクトです。テニスコートサイズの気球は機械学習アルゴリズムによって誘導され、1度打ち上げると100日以上も飛び続けることができるとのこと。プロジェクトに用いられる気球やインターネットを提供する仕組みについては、以下の記事を読むとわかります。



2013年にニュージーランドで実証実験がスタートして以来、Project Loonはハリケーン被害に苦しむプエルトリコや地震の被害を受けたペルーなど、被災地での復旧支援などに活かされてきました。そして2020年7月、ついにケニアでProject Loonの商用展開が開始されたとウェストガースCEOは発表しました。



Loonはケニアの通信プロバイダーであるTelkom Kenyaと協力し、35個もの気球を使い、ケニア西部から中部にまたがる約5万平方キロメートルの範囲に4GとLTEを提供しているとのこと。気球によってインターネット通信が提供されている範囲は、地上での通信インフラの建設が困難であり、信頼性の高いインターネットサービスが提供されていない山岳地帯が主となっています。



ケニアにおけるProject Loonの商業展開に関しては、以下のムービーでも紹介されています。



少しシワッとした気球が……





地上から浮き上がりました。





Project Loonは成層圏を飛ぶ気球を用いることで、これまで安定的なインターネットが利用できなかった地域にインターネットサービスを提供できます。





ケニアで提供されるインターネットサービスには、テストの段階から3万5000人ものユニークユーザーが接続しており、音声通話やビデオ通話、Webブラウジング、YouTubeの視聴といったサービスが利用できるとのこと。2020年6月下旬のテストでは、ダウンロード速度が18.9Mbps、アップロード速度が4.74Mpbs、レイテンシが19ミリ秒という結果でした。





都市部から離れた地域にインターネットを提供することで、医療体制の向上が実現できるほか……





子供たちがリモートで質の高い授業を受けられるようになります。





また、天気予報や新たな農業技術といった情報を入手しやすくなることで、農家が収穫量を増やすことも期待されているとのこと。





Loonが提供する気球を介したインターネットサービスは、従来の地上に建設された基地局や衛星を用いたインターネットに取って代わるものではなく、「新たなインターネットサービスの層」と位置づけられています。地上の基地局や衛星、そして成層圏の気球を用いたインターネットサービスをそれぞれ活用することで、より広い範囲の人々にインターネットを提供できるとウェストガースCEOは主張しました。