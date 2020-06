2020年06月25日 19時00分 ネットサービス

FacebookやInstagramの広告を大手ブランドが一斉にボイコット

トランプ大統領の暴力を示唆する投稿にラベル付けを行わなかったとしてFacebookには非難が集まっています。Facebookの行動に対してはStop Hate for Profit(利益のためのヘイトをやめよう)というキャンペーンが立ちあがっており、その一貫として大手ブランドがFacebook・Instagramへの広告の出稿をボイコットする事態に発展しています。



Facebook executive acknowledges 'trust deficit' to advertisers | TheHill

https://thehill.com/policy/technology/504357-facebook-executive-acknowledges-trust-deficit-to-advertisers





SNS投稿の検閲問題をめぐってはTwitterとFacebookで対応が分かれており、Twitterはトランプ大統領の発言に対して「誤解を招く可能性がある」「攻撃的な行為についてのTwitterルールに違反しています」とラベル付けを積極的に行う一方で、Facebookはこれら発言にラベル付けを行っていません。



Twitterが再びトランプ大統領のツイートにラベル付け、今度は攻撃的な内容であることが原因 - GIGAZINE





このような状況の中で、アウトドラブランドのザ・ノース・フェイスやパタゴニア、アイスクリームブランドのベン&ジェリーズを含む12企業が、Facebookはヘイトスピーチ対策が不十分であるとして、2020年6月24日から少なくとも7月末までFacebookとInstagramから全ての広告を引き上げると発表しました。



Facebook isfacing its biggest backlash yet, as advertiser boycott gains momentum

https://www.nbcnews.com/business/business-news/facebook-faces-growing-pressure-advertisers-do-more-counteract-hate-speech-n1231786



Facebook to be hit by its largest ever advertiser boycott over racism | Business | The Guardian

https://www.theguardian.com/business/2020/jun/24/ben-and-jerrys-joins-facebook-advertising-boycott-racism





そして新たに、Financial Timesの入手した情報によると、Facebook役員が広告主との電話の中で、Facebookには信頼が足りていないことを認めたとのこと。



具体的には、ネット広告業界団体のInteractive Advertising Bureauに「なぜブランド価値を落とすリスクを負ってまで、我々が広告主としてFacebookに広告を出さなければならないのか」「『信頼できる情報源』として、Facebookはどう信頼喪失と折り合いをつけるのか」と尋ねられた際に、Facebookの公共政策ディレクターであるニール・ポッツ氏は「『信頼の赤字』があります。何かを決断し、人々がその決断に同意できなかったとき、その赤字はより深刻なものになるかもしれません」と答え、同時に、Facebookは『信頼の赤字』を解消しようと努力していることを語りました。



ニュースメディア・The HillがFacebookにコメントを求めたところ、広報担当者は「ポリシーに関する問題を含め、私たちにとって広告主と話し合うことは当たり前のことです。日常的に行われることですし、これからも行います」と述べたとのことです。