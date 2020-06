政治家がTwitterに「中傷アカウントの法的責任」を求めるも「Twitter自体は無関係」という判決が下る

アメリカ下院議員の デビン・ヌネス 氏が、Twitter上の風刺アカウントを名誉毀損(きそん)で訴えると同時にTwitterにも法的責任を求めた問題について、「Twitterは無関係である」という判決が下りました。 Judge rules Nunes can't sue Twitter over satirical accounts | TheHill https://thehill.com/regulation/court-battles/504398-judge-rules-nunes-cant-include-twitter-in-lawsuit-against-satirical ヌネス氏が訴えていたのは、「Devin Nunes 'Mom(デビン・ヌネスの母親)」「Devin Nunes' Cow(デビン・ヌネスの牛)」というTwitterアカウント。これら2つのアカウントはヌネス氏を皮肉るツイートを多数投稿していました。2つのアカウントのうち、Devin Nunes 'Mom( @DevinNunesMom )はアカウントが凍結されていますが、Devin Nunes' Cow( @DevinCow )は健在。訴訟を受けているのにも関わらずヌネス氏を煽り続けている様子を見ることができます。 Devin Nunes’ cow ????さん (@DevinCow) / Twitter https://twitter.com/devincow

・関連記事

TwitterやFacebookの免責を制限する立法案を司法省が提案、その内容とは? - GIGAZINE



Twitterが再びトランプ大統領のツイートにラベル付け、今度は攻撃的な内容であることが原因 - GIGAZINE



Twitterで炎上した際の誹謗中傷やバズった際のクソリプの嵐を可視化できる「リプライユーザ可視化システム」を使ってみた - GIGAZINE



Twitterが政治家の「ANTIFAを追い詰めることはできるだろうか?」というツイートを「暴力を賛美するもの」と認定し非表示に - GIGAZINE



Twitterはトランプ大統領のツイートにどういうプロセスでファクトチェックを推奨するラベルを付けたのか? - GIGAZINE



2020年06月25日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.