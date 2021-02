Twitterが「トランプ氏BANは正解だった」と発表、2020年第4四半期の決算報告で

・関連記事

Twitterのジャック・ドーシーCEOが「トランプ大統領を永久BANしたのは正しかった」とコメント - GIGAZINE



Twitterがドナルド・トランプ氏のアカウントを永久BAN - GIGAZINE



Twitterがトランプ氏のTwitterアカウントをBANしてから誤情報が劇的に減少 - GIGAZINE



Twitterの従業員はトランプ支持者からの報復を恐れてツイートを非公開にしていた - GIGAZINE



Twitterがトランプ支持者による襲撃事件に関連する7万件のアカウントを永久BAN - GIGAZINE



Twitterで「敗者」と検索するとトランプ大統領のアカウントが第1候補に表示される事態が発生 - GIGAZINE



トランプ大統領のTwitterアカウントにハッカーがログインしたことをオランダ当局が認める - GIGAZINE



Twitterがトランプ大統領のツイートに初めて「誤解を招く可能性がある」とラベル付け - GIGAZINE

2021年02月10日 12時21分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.