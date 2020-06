2020年06月14日 17時30分 ソフトウェア

オンライン会議ツールのMicrosoft Teamsで自由に背景画像を設定可能に



Microsoftが開発するオンライン会議ツール「Microsoft Teams」で、ビデオ通話時の背景画像を自由に設定可能となりました。



Custom backgrounds in Microsoft Teams make video meetings more fun, comfortable, and personal

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/06/12/custom-backgrounds-microsoft-teams-video-meetings-fun-comfortable-personal/



Microsoft Teams now lets you upload your own photos as background images on video calls - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/13/21290167/microsoft-custom-background-teams-zoom



新型コロナウイルスが感染拡大したことで世界的にリモートワークが普及し、複数人でのビデオ通話が可能なMicrosoft Teamsのようなオンライン会議ツールが広く使われるようになっています。TwitterやFacebookは新型コロナウイルスのパンデミック以降も多くの従業員がリモートワークに移行できるようにすることを発表しており、Microsoftでもフルタイムでリモートワークする従業員の数が2倍にまで増加しているそうです。また、Microsoftによると2020年3月にユーザーがMicrosoft Teamsでビデオ通話した合計時間が1000%以上増加したとのこと。Microsoftはリモートワークにおけるオンライン会議ツールの重要性が増していると感じており、需要増加に合わせ、無料版のMicrosoft Teamsに新機能を追加したことを発表しています。



この新機能というのが、無料版のMicrosoft Teamsでも背景画像を自由に設定できるようになるというもの。Microsoftは「Microsoft Teamsはプライバシー保護のために2019年にビデオ通話時の背景をぼかす機能を導入していましたが、よりビデオ通話に参加しているユーザーに注意を向けられるように、背景画像を自由に設定できるようにしました」と説明しています。





加えて、MicrosoftはMicrosoft Teamsで使用できるカスタム背景画像を用意しています。なお、背景画像はMicrosoftが用意したものを使用してもOKですが、自身で画像をアップロードすることも可能です。





Microsoft Teamsは高度に訓練されたモデルを用いてカメラに映ったユーザーの姿と背景を区別し、違和感なくカスタム画像を背景に反映してくれます。実際にMicrosoft Teamsで背景画像を変更する様子は、以下のGIF画像で確認可能。瞬時に違和感なく背景画像を変更できていることがよくわかるはず。





Microsoftが用意したMicrosoft Teams用の背景画像としては、Xboxのコントローラーが並んだものや……





誕生30周年を迎えたソリティアをイメージした画像





LGBTQIをイメージした画像などが用意されています。なお、MicrosoftはLGBTQIコミュニティをサポートするために、LGBTQIをイメージした複数の画像やアイコンを用意しています。



さらに、無料版のMicrosoft Teamsではオンライン会議をスケジュールして、事前に参加者に招待状を送信することが可能になりました。オンライン会議を企画するユーザーは、会議のリンクをコピー&ペーストで参加者に送信するか、OutlookまたはGoogleカレンダー経由で招待を送信することも可能です。



加えて、無料版のMicrosoft Teamsでも通話中や会議中に自動で字幕起こし機能を使用可能となります。これにより聴覚障害や言語障害を持った参加者も、気軽にMicrosoft Teamsを用いたビデオ通話に参加しやすくなります。