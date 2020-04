2020年04月10日 12時29分 ソフトウェア

新型コロナウイルスは働き方や学び方を永久に変えてしまったというMicrosoftの見解、「もう元には戻れない」



リモートワークの必要性に迫られ、多くの企業や組織がオンラインチャットやオンラインビデオ通話という方法を採用し始めています。Microsoftのグループチャットソフトウェア「Microsoft Teams」も需要が急増しており、キャパシティー確保や機能拡充のためMicrosoftは奔走している最中とのこと。パンデミックが収束すればこれらツールの需要は落ちるのでは?と思いきや、Microsoftは「パンデミックが人々の学習や仕事の方法を変えてしまったため、事態が収束してもツールは使い続けられる」という見方を示しています。



多くの人がリモートワークに移行する中で、オンラインビデオ会議アプリは必須アイテムとなりつつあります。Microsoft Teamsも需要が拡大し、1日で総計すると27億時間もの会議にMicrosoft Teamsが利用されていることが明らかになっています。これは2020年3月半ばの200%増であり、過去最大の数字です。Microsoftによるとノルウェーとオランダのユーザーは、アメリカやイギリスのユーザーに比べてビデオを起動することが多く、通話のうち60%はビデオ通話とのこと。





Microsoft Teamsの需要が急増しだしたのはヨーロッパが最初でしたが、需要の広がりの地理的パターンがMicrosoftの予想とは異なっていたため、Microsoftは急いでキャパシティー確保などの調整をする必要があったそうです。企業や市役所、顧客会議などもオンラインに移行しているためビデオストリーミングサービス「Microsoft Stream」もこれまで1万人だった参加者の上限が10万人に引き上げられました。





また、Microsoft Teamsではカスタム背景が利用可能になり、会議の主催者が1クリックで会議を終了させることが可能になる機能や、会議のレポートをダウンロードできる機能が実装されるなど、次々に機能が充実していっています。4月中には挙手機能も実装される予定です。



リモートワークへの移行に伴い、小売店でのウェブカメラの売上げも伸びており、その勢いはMicrosoft 365のチームを率いるJared Spataro氏が「PCの時代が復活した」と冗談を飛ばすほど。「人々はiPadで家から仕事をしようと試みて、PCの形が重要であると気づいたのです」とSpataro氏は述べています。一方でMicrosoft Teamsはモバイル端末での利用も増えており、これは教育や医療での利用に伴うものだとみられています。





Spataro氏は、パンデミック収束後でも、需要の低下は生じないとみています。中国ではロックダウンが解除されだしていますが、Microsoft Teamsのユーザーは、1月末の時点と比べて2倍の勢いで増加しています。リモートワークが一気に普及することで「新しい標準」が作られることになり、これまでになかった「働き方」が浸透することで、新しいツールが長期にわたって使われるようになるとSpataro氏はみています。



しかし、リモートワークを支援するのは、Microsoftのソフトウェアに限りません。Slack、Google、Zoomなど、多くの競合企業が存在します。一方で、Zoomはさまざまなセキュリティ上およびプライバシー上の問題に直面しています。



Spataro氏はZoomの急成長を脅威とはみなしていないとのこと。「Microsoftにとってセキュリティやプライバシーは後付けではありません。これらはMicrosoftの理念や製品、製品の開発方法などに染みこんでいます。ライバルはシンプルさや迅速さに焦点を当てて開発を行うかもしれませんが、その場合、セキュリティやプライバシーは後付けになります。私たちの暮らす世界では単一の見方をするユーザーは存在せず、一夜にしてヒットは起こせません。最終的には現実的な問題にぶつかります」とSpataro氏は述べました。





Spataro氏は今後、純粋なビデオ通話の利用が自然と減少していくと見ており、Microsoftは「単純なビデオ通話」以上のものを開発していくとのこと。「これが仕事や学習におけるターニングポイントだと感じています。現実に問題が起こっており、私たちは二度と古い方法には戻れません」とSpataro氏は語りました。