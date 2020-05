2020年05月25日 12時30分 ゲーム

Microsoftの「ソリティア」がついに誕生30周年を迎える、いまだに全世界で毎月3500万人がプレイ

by Robert Jorgenson



1990年にリリースされた「Windows 3.0」からMicrosoft Windowsシリーズに搭載されている「ソリティア」は、Windows 95の爆発的ヒットと共に世界的に有名なゲームとなりました。そんなソリティアが2020年に誕生30周年を迎えたとのことで、テクノロジー系メディアのThe Vergeが30周年記念としてソリティアの歴史についてまとめています。



Microsoft Solitaire turns 30 years old today and still has 35 million monthly players - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/22/21266718/microsoft-solitaire-30-years-old-history-birthday-record-attempt





2020年に30周年を迎えたソリティアは長年にわたって多くの人に親しまれており、依然として月間3500万人もの人々がプレイし、1日にプレイされる回数は1億回を超えているとのこと。元々はWindows 3.0の一部として開発されたソリティアは、画面上のカードをドラッグ&ドロップして移動させる必要があるため、WindowsユーザーにPCの基本的な操作であるドラッグ&ドロップを教える上でも役立ちました。



ソリティアは当初「Windows Solitaire」という名前で、1990年から20年以上にわたって全てのWindowsバージョンに搭載されてきましたが、2012年にリリースされた「Windows 8」にはプリインストールされませんでした。しかし、Windows 8でもWindows ストアから無料ダウンロードして遊ぶことは可能であり、引き続き多くの人々がプレイし続けていたそうです。



そして2015年にリリースされた「Windows 10」では、テーマ・エフェクトを一新したりランキングでフレンドと競うことが可能となったりとさまざなま変更が加えられた上で、再びソリティアがプリインストールされることとなりました。ソリティアがプリインストールされた状態で出荷されたPCにソリティアの台数は10億台を超えており、2016年にはユニークユーザー数が1億人を突破したとのこと。



by the_progressive



実はWindowsのソリティアを作ったのはMicrosoftの正社員ではなく、1988年の夏にインターン生としてMicrosoftで勤務していたウェス・チェリー氏です。2016年に本人がオンライン掲示板で語ったところによると、ソリティアは暇な時間を使ってWindows 2.1向けに開発されたものだったとのこと。チェリー氏は「コードそのものは大したことはありません……面白そうなことといえば、トランプの移動をスムーズにするために行った最適化ぐらいでしょうか」と述べており、別の「Pipe Dream」というゲームを開発した際には報酬が支払われたものの、ソリティアについては何も報酬が支払われなかったそうです。



また、チェリー氏は開発当初、「ボス・キー」という機能をソリティアに組み込んでいました。これは、仕事中にソリティアをプレイしていることが上司や同僚にバレそうになった場合、特定のキーを押すことで偽のスプレッドシートを表示して、ついさっきまで仕事をしていたかのように見せかけるというもの。しかし、この案はWindows 3.0の出荷前にMicrosoftが却下したとのこと。



「もしボス・キーが残っていれば、元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏に解雇された1人の男性を救ったかもしれません」とThe Vergeは述べ、2006年に「仕事中にソリティアをプレイしていた」ことが原因で解雇されてしまった男性の一件に触れました。





Microsoftはソリティアを65の言語に翻訳しており、今ではWindowsだけでなくiOSやAndroid向けにも正式リリースされています。多くの人々を魅了して解雇される人まで生み出したソリティアは、2019年にアメリカの国立おもちゃ博物館であるザ・ストロング・ミュージアムが選出する、「世界のビデオゲーム殿堂」に仲間入りしました。