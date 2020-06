超高層ビルに100年近く受け継がれるデザインとは？

ニューヨークのマンハッタンに立ち並ぶ 超高層ビル の多くは1920年代以降に建てられました。ほとんどの超高層ビルに共通するデザインと、マンハッタンのビル群が他の超高層ビルにどんな影響を与えたのかをイギリスの建築家兼デザイナーである エドウィン・ヒースコート 氏が解説しています。 Why skyscraper architects always return to Art Deco | FT Property Listings https://propertylistings.ft.com/propertynews/new-york-united-states/6271-why-skyscraper-architects-always-return-to-art-deco-.html マンハッタンに建つ超高層ビルのデザインには、1910年代からアメリカやヨーロッパで流行した アール・デコ 様式が採用されてきました。アール・デコは機能性を重視したデザインで、直線的かつ正円や幾何学模様をモチーフとしており、「堅牢さと繊細さを兼ね備えたアール・デコ様式ほど、都心で魅力的に映えるものは他にはありません」とヒースコート氏は述べています。 例えば、1930年に完成した クライスラー・ビルディング の頂部や壁面にもアール・デコ様式が採用されています。

2020年06月14日

