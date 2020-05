2020年05月21日 15時00分 メモ

ロックダウンを解除したわずか4日後に新型コロナウイルス感染者数が過去最高を記録するという事例が発生



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、世界各国で行動制限やロックダウンが実施されていますが、この種の制限は経済的に耐えられないという意見から、ロックダウンの解除を求める声も出始めています。こういった流れの中、実際にロックダウンを解除したアメリカ・メリーランド州では、解除後わずか4日でCOVID-19の新規感染者数が過去最高値を更新しました。



メリーランド州は2020年3月30日から外出禁止令を出していましたが、その後もCOVID-19の感染者数は断続的に増加していました。しかし、総入院者数と病院のベッドの占有率という2つの指標が減少傾向を示したという理由で、メリーランド州のラリー・ホーガン知事は、「2020年5月15日金曜日17時から外出禁止令を段階的に解除する」という決断を下しました。



この段階的解除の第1ステージでは、小売業などの一部の業種が再開を認められまずが、利用者数は最大収容人数の50%に限定されます。加えて、メリーランド州民は公共の空間でマスクの着用することや10人以上の集会の回避、頻繁な手を洗いなどが奨励され、労働者は可能な限り自宅勤務を継続することが求められました。



段階的解除がスタートした4日後の5月19日、メリーランド州内のCOVID-19新規感染者数が突如増加。1日あたりの新規症例数が1784件という過去最大値を記録しました。メリーランド保健省の発表を元に、地元紙のThe Baltimore Sunが作成したメリーランド州内の新規感染者数グラフが以下。2020年5月19日の新規感染者数が突出していることがわかります。なお、5月19日より以前の最高記録は、5月1日の1730人でした。





この新規感染者数が過去最高を記録した5月21日に行われた検査について、陰性結果も5368件報告されているとのこと。つまり、この日に行われた検査7152件のうち、約25%が陽性でした。



この新規感染者数の急増について、メリーランド州保健省の広報担当者は、「過去の検査結果が追加提出されたことが原因」と説明。ホーガン知事は問題の検査結果を受けて、COVID-19検査数を増やして、COVID-19の兆候を持たない人にまで検査対象を拡大するという措置を発表しました。



Beginning this week, we are able to offer appointment-free #COVID19 testing across the state, including for those who do not have symptoms, marking a critical milestone in Maryland’s long-term testing strategy.



Learn more: https://t.co/zITgBggUwF pic.twitter.com/OiUG2Biq8u — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) May 19, 2020



なお、メリーランド州内で発生したCOVID-19患者の28%が60歳以上の高齢者で、80歳以上の感染者の約30%が死亡しています。また、黒人は州の総人口の約30%を占めていますが、黒人の感染者は全体の38%、死亡者は全体の43%。ヒスパニック系は州の総人口の約10%ですが、ヒスパニック系の感染者は全体の29%を占めています。