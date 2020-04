2020年04月21日 19時00分 サイエンス

新型コロナウイルスの実際の感染者数が公式に確認された数を数十倍も上回る可能性が大規模調査によって浮上



世界中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行する中で、感染が自覚症状を持たない無症状感染者によって広められている可能性が示唆されています。新たに南カリフォルニア大学が行った研究により、新型コロナウイルスの実際の感染者数は公式に確認・発表された数をはるかに上回る可能性が浮上しました。



What a USC-LA County antibody study can teach us about COVID-19 - Press Room USC

https://pressroom.usc.edu/what-a-usc-la-county-antibody-study-can-teach-us-about-covid-19/



Coronavirus may have infected hundreds of thousands in L.A. County - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/california/story/2020-04-20/coronavirus-serology-testing-la-county





新型コロナウイルスの感染者は主に医療機関を介したPCR検査によって特定されていますが、PCR検査は自覚症状があるか重症に陥った患者、あるいは不審な症状で死亡した人にしか行われません。そのため、新型コロナウイルスに感染したものの無症状であったり、軽い症状で医療機関にかかる前に回復したりした感染者は、PCR検査を受けることなく見過ごされてしまいます。



アメリカの原子力空母であるセオドア・ルーズベルトでは新型コロナウイルスの感染が拡大したものの、感染者の半数以上が無症状であったことが確認されています。そのため、実際に報道されている感染者数よりも多くの感染者が存在する可能性があると見られていました。



新型コロナウイルス感染者が大量発生した空母の乗組員の「大半が無症状」という謎、国防長官も困惑 - GIGAZINE



by U.S. Pacific Fleet



そこで、南カリフォルニア大学の研究チームはカリフォルニア州・ロサンゼルス郡の公衆衛生当局と協力して、ランダムに選出された約1000人の住人を対象に「血中に含まれる新型コロナウイルスの抗体」を調査する研究を行っています。ウイルスに感染した人の体内ではウイルスへの抗体が作られるため、血中に含まれる抗体を調査することでその人が新型コロナウイルスに感染したことがあるのかどうかを把握できるとのこと。研究チームは同様の調査を数週間おきに実施し、数カ月にわたって継続していく予定です。



Premier Biotechという企業によって開発された抗体テストは、新型コロナウイルスの感染者を90~95%の精度で検出するそうで、陰性の人を陽性と診断する確率も非常に低いと、研究を主導した南カリフォルニア大学のNeeraj Sood教授は述べています。一般的な集団をサンプルとして大量に検査することで、公式報告数と実際の感染者数の差について分析し、COVID-19の実際の致死率や入院率、ICUに入る確率などをより正確に推定することが可能。



また、研究チームは調査対象となった人々が「どれほど新型コロナウイルスの感染を防止する策を取っていたか」についても調査することで、感染を防ごうとする行動が実際にどれほどの効果をもたらすのかも測定できると考えています。もしも「社会的距離を適切に保っていた地域」と「社会的距離を保っていない地域」を比較した場合、「社会的距離を適切に保っていた地域」の方がより感染者増加率が低くなることが予想されるとSood氏は述べました。





そして、2020年4月10、11日に初めて実施された南カリフォルニア大学の研究チームによる抗体調査の結果から、調査を受けた成人全体のうち「4.1%」が新型コロナウイルスの抗体を持っていることが判明しました。ロサンゼルス郡の人口は約1000万人であり、誤診断を考慮に入れてもロサンゼルス郡全体で22万1000人~44万2000人がひっそりと新型コロナウイルスに感染し、すでに回復している可能性があると研究チームは指摘。4月10日の時点ではロサンゼルス郡の公式感染者数は8000人未満だったことから、これまで考えられていたよりも非常に多くの人々が新型コロナウイルスに感染していたことが調査から示唆されました。



同様の研究はスタンフォード大学によって、カリフォルニア州・サンタクララ郡でも行われています。南カリフォルニア大学の研究と同様に、スタンフォード大学の研究でもサンタクララ郡における実際の感染者数は公式発表されている感染者数を数十倍も上回っている可能性が示唆されています。



トランプ政権の新型コロナウイルス対策チームメンバーであるデボラ・バークス氏は南カリフォルニア大学の研究結果を受け、「無症状の人による感染の広がりが懸念されます」とコメント。新型コロナウイルスの感染力が非常に高いものであると指摘しました。





報じられているよりも実際の感染者数が多ければ、COVID-19による実際の死亡率や入院率は低下することとなります。しかし、だからといってCOVID-19のリスクが低下するわけではないと研究者らは主張しています。ロサンゼルス郡の公衆衛生部門で最高科学責任者を務めるポール・サイモン氏は、ロサンゼルス郡におけるCOVID-19の死者が1日当たり50人近くに上る点を指摘。この数は従来の死因第1位であった心臓病を上回っており、「COVID-19の死亡率が1年間続くとすれば、ロサンゼルス郡の主な死因がCOVID-19ということになるでしょう」と、サイモン氏は述べました。



ロサンゼルス郡で行われた調査のデータによると、女性よりも男性の方が新型コロナウイルスに感染する可能性が高く、人種によっても感染率に差があることが示されました。感染者率は黒人の調査対象者で7%、白人で6%、アジア系アメリカ人で4%、ラテン系アメリカ人で2.5%でしたが、この結果は居住する地域や公共交通機関を利用する頻度によるものなのか、それとも遺伝的・生物学的要因によるものなのかは不明だとのこと。



また、実際の感染者数が想定をはるかに上回っていることが示唆されたものの、依然として集団内での感染症流行が抑えられる集団免疫の獲得には至っていないと研究チームは指摘。加えて記事作成時点では、一度新型コロナウイルスに感染した人が再度新型コロナウイルスに感染しないと確認されたわけではないため、予想以上に多くの人々が新型コロナウイルスに感染していたからといって、決してCOVID-19の脅威が減るわけではないそうです。