新型コロナウイルスは自覚症状がない感染者によって感染が拡大した可能性が示唆される

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は急速に感染が拡大しており、 世界保健機関 (WHO)によって、 約11年ぶり にパンデミック(世界的流行)であると認定されました。急速な感染拡大の原因について、自覚症状がない感染者によって感染が急速に拡大した可能性があることを、 インペリアル・カレッジ・ロンドン MRCセンター の研究員であるリ・ルイユン氏が報告しています。 Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2) | Science https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221 新型コロナウイルス感染症において、軽度、またはほとんど症状が現れておらず、自覚症状がない状態では、マスクを着用していなかったり、むやみに外出をしたりする感染者によって、多くのウイルスがまき散らされている可能性があります。自覚症状のない感染者がいつ頃から増加したのかを推定するために、ルイユン氏は武漢への移動制限が行われた2020年1月23日以前の、中国における自覚症状がない感染者の数を推定しました。

2020年03月18日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

