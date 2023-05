アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の会合で新型コロナのクラスター発生、181人が陽性で回答者の70％はマスク非着用もワクチンの効果で入院患者はゼロ

2023年5月に新型コロナウイルス感染症の位置付けが日本では「5類感染症」へ移行し、世界保健機関(WHO)は緊急事態宣言を終了しました。しかし新型コロナウイルスの脅威は依然として残っており、沖縄では医療提供に影響がでるほどの感染拡大が 報告 されています。そんな中、アメリカの感染症対策の本丸ともいえるアメリカ疾病予防管理センター(CDC)の会合で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したことが明らかになりました。 Update on Rapid Assessment of SARS-CoV-2 Transmission at 2023 EIS Conference | CDC Online Newsroom | CDC https://www.cdc.gov/media/releases/2023/s0526-eis.html

2023年05月31日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

