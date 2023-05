2023年05月31日 12時05分 ハードウェア

Google純正スマートウォッチのPixel Watchは2023年秋に登場の第2世代でチップセットが進化&バッテリーの持続も大幅に向上というウワサ



Googleが「純正スマートフォンであるPixel 8およびPixel 8 Proと同時に、純正スマートウォッチであるPixel Watchの第2世代を2023年秋に発表する」ことが報じられました。Google関連のニュースを扱うサイト・9to5Googleがさらに、第2世代Pixel Watchでは搭載チップセットやバッテリー、センサーなど主要な仕様がアップデートされる可能性を報じています。



Pixel Watch 2 specs: Major battery life boost, Snapdragon chip

https://9to5google.com/2023/05/30/pixel-watch-2-specs/



The Pixel Watch 2 will reportedly get a major bump in performance and battery life

https://www.xda-developers.com/pixel-watch-2-processor-battery-sensor-upgrades/



第1世代のPixel Watchは心臓部であるチップセットにExynos 9110を搭載しています。Cortex-A53を2つ搭載したSamsung製SoCであるExynos 9110は2018年8月にリリースされたチップであり、2022年10月に発売されたPixel Watchに搭載するにはやや古いチップセットだといえます。これは、Pixel Watchの開発に時間を要したことが原因の1つと考えられます。



9to5Googleが情報筋から得た話によると、第2世代Pixel Watchは、2022年7月に発表されたQualcommのウェアラブル端末向けチップ「Snapdragon W5 Gen 1」あるいはその上位モデルである「Snapdragon W5+ Gen 1」が搭載されるとのこと。9to5Googleは、「GoogleがSamsung製SoCからQualcomm製SoCに切り替えたことは注目に値し、非常に驚くべきことです」と評しています。





また、バッテリーの持続時間も大幅に改善されると9to5Googleは報じています。第1世代のPixel Watchのバッテリーの持続時間は常時表示ディスプレイを有効にした状態でだいたい24時間前後で、以下の記事で検証しています。



GoogleマップやYouTube Musicに標準対応したGoogle純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch」を一日中使ってみた - GIGAZINE





9to5Googleによると、第2世代のPixel Watchではバッテリーの持続時間は約2日間と、およそ2倍に増えるとのこと。Snapdragon W5/W5+ Gen 1はWear OSに最適化されているため、チップセットの変更によって大幅に電力効率が向上し、バッテリーの持続時間を長くなることは十分あり得ます。





Pixel Watchの第2世代に搭載されると目されるのが、Wear OS 4です。Wear OS 4は2023年5月に開催されたGoogleの開発者向けイベント「Google I/O 2023」で発表されており、その中で「バッテリー持続時間の改善」がWear OS 4の特徴の1つとして取り上げられています。



Apple Watch対抗「Wear OS 4」2023年中にリリースへ、Googleは既にAndroid開発者向けプレビュー版公開済みで自由にウォッチフェイスを作れる「ウォッチフェイスフォーマット」も - GIGAZINE





さらに、第2世代のPixel Watchには継続的皮膚電気活動(cEDA)センサーと皮膚温度センサーが搭載されるそうです。このcEDAセンサーと皮膚温度センサーは、Google傘下のフィットネストラッカーメーカー・Fitbitの上位モデルであるFitbit Sense 2にも搭載されているもので、寝ているときや運動しているときの皮膚温度や表面電位の変化を測定することで、装着者のストレス量や体調の変化を記録できます。



Google傘下のFitbitが次世代ウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」を発表 - GIGAZINE





第2世代Pixel Watchは、2022年10月頃にPixel 8・Pixel 8 Proと同時に発表されるとみられており、記事作成時点ではどのような正式名称になるのかは不明です。