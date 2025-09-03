2025年09月03日 20時00分 サイエンス

市販の鼻スプレーが新型コロナの感染率を67％も削減できることが判明



アレルギー性鼻炎などの治療で用いられるアゼラスチン点鼻薬(鼻スプレー)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防に有効であることがアメリカ医師会が発行する医学誌のJAMA Internal Medicineで発表された論文により明らかになりました。



Azelastine Nasal Spray for Prevention of SARS-CoV-2 Infections: A Phase 2 Randomized Clinical Trial | Infectious Diseases | JAMA Internal Medicine | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2838335



OTC nasal spray seemed to cut COVID infections by 67% in mid-sized trial - Ars Technica

https://arstechnica.com/health/2025/09/otc-nasal-spray-seemed-to-cut-covid-infections-by-67-in-mid-sized-trial/



研究チームはアゼラスチン鼻スプレーが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防に有効か否かを評価するため、中規模の臨床試験として第2相ランダム化二重盲検試験を実施しました。



試験が実施された期間は2023年3月から2024年7月までの1年5カ月で、実施場所はドイツのザールラント大学病院、被験者は健康な成人450名で平均年齢は33.0歳、人種は92.7％が白人で、男女比は女性が若干多い66.4％でした。試験では半数にアゼラスチン鼻スプレーを1日3回利用させ、もう片方のグループには抗ヒスタミン成分だけを抜いた鼻スプレー(プラセボ鼻スプレー)を利用させており、ワクチン接種歴やCOVID-19の感染歴などのバランスは同程度になるよう分類されています。





約56日アゼラスチン鼻スプレーを使用した後、PCR検査でCOVID-19陽性と診断された人の数は、アゼラスチン鼻スプレーを利用したグループ(アゼラスチン群)が5名(2.2％)であったのに対して、プラセボ鼻スプレーを利用した被験者グループ(プラセボ群)は15名(6.7％)でした。アゼラスチン鼻スプレーを利用する方がCOVID-19の感染率が有意に低いことが明らかで、鼻スプレーを利用することで感染率を67％も減少させたということになります。また、アゼラスチン群(平均31日)はプラセボ群(平均19.5日)と比較してCOVID-19に感染するまでの期間が長くなったことも明らかになりました。



この他、呼吸器感染症の感染数もアゼラスチン群(21件)とプラセボ群(49件)で明確な違いがみられています。ライノウイルス(風邪の原因ウイルス)の感染率は、アゼラスチン群(1.8％)とプラセボ群(6.3％)です。



先行研究においてもアゼラスチンが鼻から侵入するさまざまなウイルスに対抗できることが示唆されてきましたが、今回の試験結果もこれを裏付けるものとなっています。つまり、アゼラスチン鼻スプレーはCOVID-19だけでなく他の呼吸器系ウイルスに対しても一般的な抗ウイルス作用を発揮している可能性があるというわけです。ただし、その作用メカニズムが鼻の粘膜でどのように働いているのかは記事作成時点では明らかになっていません。





ただし、この試験は単一施設で実施された第2相ランダム化試験であり、被験者層が「若年・健康・ワクチン接種済み」と限られているため、結果を広く一般化するためには、より大規模な多施設にまたがる試験を実施する必要があります。また、Ars Technicaは「この研究はアゼラスチン鼻スプレーを製造する製薬会社の資金提供を受けています」と指摘しました。



アゼラスチン鼻スプレーは安全性の面においても良好であるため、ワクチンなどの既存の予防策を補完する手軽な追加対策として、旅行時や大人数イベント時などの特定の状況下での使用が期待されます。

