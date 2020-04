「アンニュイな気分」を判断する方法とは？

アンニュイ とは、倦怠感や無気力、すべてが面白くない、充実していないなどの感情を含んだ感覚です。アンニュイは退屈と似たような意味で使用されがちですが、全く違う状態を指します。どんな状態がアンニュイに分類され、どうやって解消するべきかを、心理学と哲学に関する情報サイト「 Effectiviology 」を運営するイタマー・シャッツ氏が解説しています。 Ennui: How to Overcome Chronic Boredom – Effectiviology https://effectiviology.com/ennui/ ◆アンニュイと退屈の違い アンニュイと退屈には大きな違いがあります。アンニュイは、主に個人の性格や精神状態などの内的な要素が原因となって、長期間にわたって発生します。反対に、外的な状況や環境などが原因となって、短期間発生するのが退屈です。 つまり、アンニュイを感じている人は、長い間、何もしたくない無力で無関心な状態が続き、何も行動を起こそうとしなくなります。一方で、退屈を感じている人は、退屈を解消するために積極的に行動を起こそうとし、短期間で退屈は解消されるというわけ。

2020年05月01日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

