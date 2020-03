ストレスサイクルを打ち破るのに驚くほど有効な「目標の多様化」とは？

適度なストレスは記憶力に有益な影響を与えるという 研究結果 が示される一方で、慢性的なストレスは記憶力・思考力を 低下させる といわれています。現代人の多くは絶えずストレスにさらされていますが、ストレスから解放される方法として、「 目標の多様化 」が効果的だと医学教育現場の燃え尽き症候群について研究するアシュトン・ダンカン氏が主張しています。 How I Broke the Cycle of Stress - Scientific American Blog Network https://blogs.scientificamerican.com/observations/how-i-broke-the-cycle-of-stress/ 慢性的で絶え間ないストレスが持続することで意欲を無くしてしまう状態は一般的に「 燃え尽き症候群 」と呼ばれますが、この呼び名は非常に曖昧だという指摘があります。このため、慢性ストレスが人にどのように影響するかを示す、より全体的な指標として アロスタティック負荷 (allostatic load)が用いられます。アロスタティック負荷は、その根本に「もし誰かが別の誰かを壊すことなく、その人に対して十分な圧をかけ続けると、その人の体が持つ機能や将来的なストレッサーに対する反応は 不適応 という現象によりねじ曲げられてしまう」という発想を持つ考え方です。 公衆衛生学修士課程を取得したのちにメディカルスクールに通い、医学教育現場の燃え尽き症候群について研究するダンカン氏は、医学生として「不適応」の問題が研修生や訓練を積んだ医師の間で頻繁に起こっていることを目にしていると語っています。このような状況は調査結果にもあらわれており、2015年には毎年多くの数の医師が臨床の場から離れることで、深刻な状況が起きていると 示されています 。 医師の臨床現場離れの問題点として、ダンカン氏は「医師が自分自身に自由を与えず、次から次へと『大きな1つのゴール』に向けて集中してしまうこと」を挙げています。大きな1つの目標に対してつき進むと、複数の仕事や計画を持っている時に比べ、目標にたどり着くまでの障害が、はるかに大きなストレスとなるとのこと。患者のために全力を尽くすこと医師の務めですが、ダンカン氏は自身の経験から、「慢性的なストレスにさらされた医師はミスを犯しやすく患者の死や障がいにつながりやすい」「最善のケアを提供しようとする医師ほどこのような状況に陥りやすい」と述べています。

・関連記事

あなたのストレスを今すぐに減らせる7つの方法 - GIGAZINE



誰かをハグすることでストレスが軽減されるという研究結果、ただし合意に限る - GIGAZINE



ストレスがある時に高脂肪の食事をすると通常時よりも太りやすい - GIGAZINE



ストレスを減らして燃え尽き症候群を防ぐために心理学者が示す5つのヒント - GIGAZINE



なぜストレスを感じると甘いものや炭水化物を食べたくなってしまうのか? - GIGAZINE



人間関係や家庭環境の悪化に長く苦しむ人はドーパミンが脳内で分泌されにくくなることが判明 - GIGAZINE



食べ物からストレスを摂取している可能性がある - GIGAZINE

2020年03月02日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.