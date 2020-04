都知事がスーパーマンのごとく空を飛び回りながら集団に「密です！」を食らわせて社会的距離を確保させるゲーム「密です3D」

・関連記事

都知事になって「密です!」を連呼しながら社会的距離を保つ「密ですゲーム」 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策に有効な「社会的距離をとるための具体的な方法」を専門家がわかりやすく解説するムービー - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で社会的距離を保つことによる「5つの悪影響」とは? - GIGAZINE



2022年まで社会的距離を置く必要があるという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策に有効な「社会的距離をとるための具体的な方法」を専門家がわかりやすく解説するムービー - GIGAZINE



くしゃみの飛沫は8メートル先まで届くと判明、「推奨される社会的距離を2メートルから広げるべき」と主張する専門家も - GIGAZINE



2020年04月24日 20時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.