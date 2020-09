レーザーで戦闘機やミサイルの極超音速飛行を可能にする技術が開発されている

防衛技術の研究開発において近年最も重要なトピックが、極超音速兵器と指向性エネルギー兵器です。近年、この2つを組み合わせて、「レーザーなどのエネルギー兵器を前方に照射し、極超音速飛行を可能にする」技術が開発されていると、兵器や乗り物に関するニュースサイトのThe Driveが解説しています。



Blasting The Air In Front Of Hypersonic Vehicles With Lasers Could Unlock Unprecedented Speeds

https://www.thedrive.com/the-war-zone/33859/blasting-the-air-in-front-of-hypersonic-vehicles-with-lasers-could-unlock-unprecedented-speeds



極超音速兵器はマッハ5.0、つまり音速の5倍以上の速度で飛行する戦闘機やミサイルのこと。そして、指向性エネルギー兵器とは、ロケット弾やミサイルではなく、レーザーやマイクロ波、プラズマビームなど、意図した目標に高いエネルギーを照射して破壊する兵器です。





極超音速兵器は、発射から目標到達までの時間が大幅に短縮されるので、レーダーで捉えても対応できる可能性が低くなります。また、通常の弾道ミサイルは地上から弧を描くように落下するのに対して、ものすごい速度でまっすぐに落下する極超音速兵器は、従来の弾道ミサイル迎撃システムでも対応できないとされており、アメリカ軍は将来の戦略に不可欠な兵器であるとして積極的に研究開発を進めています。



例えば、アメリカ空軍とロッキード・マーティンが共同で開発したAGM-183A ARRW(空中発射高速応答兵器)は、宇宙空間から発射されてマッハ20まで加速するミサイルだとのこと。



Behold, the AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), the most advanced hypersonic boost-glide missile in development.



Lockheed Martin just released the image, which I’m calling the most useful official rendering of a boost-glide system yet released by anyone. pic.twitter.com/DRIpDDSGhZ