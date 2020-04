新型コロナウイルスの流行拡大でハイテクトイレの売上がアメリカで急増

by Danny Choo 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大に伴って、「紙製品の生産が停止することでトイレットペーパーが品薄になる」というデマが拡散され、日本ではトイレットペーパーの買い占めが相次ぎました。同様の買い占め騒動はアメリカでも生じており、その結果として温水洗浄機能を備えたハイテクトイレの売上が急増しています。 Amid coronavirus fears, Bidet sales soar as toilet paper sells out - Los Angeles Times https://www.latimes.com/lifestyle/story/2020-03-16/bidet-sales-spike-as-consumers-panic-buy-toilet-paper 2020年2月末頃、デマによるトイレットペーパーの 買い占め騒動が日本で発生 。全国各地の小売店でトイレットペーパーが売り切れました。同様の現象は香港やオーストラリアでも発生しており、一時は「闇市場が形成されつつある」と報じられていました。 新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE

・関連記事

日本のハイテクトイレがアメリカで普及しない理由とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE



1973年のオイルショックでの「トイレットペーパー買い占め騒動」はアメリカでも起きていた - GIGAZINE



世界で最も過小評価されている文化財「トイレットペーパー」の歴史とは? - GIGAZINE



なぜ人々は山のようにトイレットペーパーを買い占めてしまうのか? - GIGAZINE



トイレットペーパーの買い占めに「お尻を拭けるページ」で対抗する新聞が登場 - GIGAZINE



2020年04月12日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.