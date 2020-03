日本のハイテクトイレがアメリカで普及しない理由とは？

温水洗浄機能 のついた便座は日本で広く普及していますが、日本国外での普及率は低く、特にアメリカではあまり見かけることはありません。「日本の温水洗浄便座は素晴らしいものなのに、なぜアメリカでは普及しないんだろう?」という自身が抱いた疑問について、 アメリカ・パブリック・ラジオ の記者であるグレッグ・ロサルスキーさんが自説を展開しています。 Why America Is Losing The Toilet Race : Planet Money : NPR https://www.npr.org/sections/money/2020/02/25/808791622/why-america-is-losing-the-toilet-race 日本旅行からアメリカに帰国したばかりのロサルスキーさんが恋しいと語るのは、ラーメン・焼き鳥・寿司・火山・魅力的な人々の他にも、「温水洗浄便座」です。ロサルスキーさんは温水洗浄便座の温水洗浄機能・乾燥機能・暖房便座・消臭機能・ トイレ用擬音装置 や水を効率的に利用している点を挙げ、「日本のトイレは技術的革新の驚異」と褒めあげました。 そんなロサルスキーさんが抱いた疑問は、「なぜこんな便利なものがアメリカに普及していないんだろう?」ということ。日本では多くのホテルやレストランに温水洗浄便座が普及しているだけでなく、多くの家庭で温水洗浄便座は普及しています。2018年度3月の内閣府の消費動向調査によると、2人以上世帯の家庭の温水洗浄便座の普及率は80.2%。100世代あたりの普及台数は113台なので、温水洗浄便座を複数台設置しているという家も多いようです。 日本家庭の必需品、温水洗浄便座の普及率は80%超え : 耐久消費財普及率調査 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/features/h00185/ アメリカのトイレについて、ロサルスキーさんは「『水を流す』機能しか存在しません。便器洗浄は水を使わずに皿を洗うようなものです」と述べ、「馬車の時代から進化していない」と表現しました。ロサルスキーさんは、「なぜ私たちも温水洗浄便座を家庭に持つことができないのだろうか?」と思い、温水洗浄便座について調べたとのこと。

2020年03月14日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

