急遽学生に対し自宅学習を行わざるを得なくなったアメリカの現状とは?



新型コロナウイルス感染症が広まりをみせるニューヨーク市では公立学校が4月20日まで閉鎖されると3月15日に発表されました。学校閉鎖にあわせ、教師は急ピッチで準備を進め、3月23日からニューヨーク市では110万人の生徒に対する自宅学習がスタートしています。またニューヨーク市以外の地域でも自宅学習に切り替えざるを得ない状況となっており、オンライン学習やテレビ番組を通じて教育プログラムが行われています。



アメリカでは自宅学習を行う子どももいましたが、ニューヨーク市でこのような大規模の自宅学習が行われたことは過去にありません。オンライン環境が整っている学生たちは既にGoogle ClassroomやZoomビデオにサインインして、幼稚園での体育から高校の英語のディスカッションまで、さまざまな授業を行っているとのこと。また市は何十万人もの生徒にノートPCを配布し、子どもの自宅学習の環境を整えようとしています。





ニューヨーク市教育局の長官であるリチャード・カランツァ氏は「私たちは未知の、しかしわくわくするような状況に突入しようとしています」と、逆境の中にあっても自宅学習の潜在的可能性を確かめられることについてポジティブな見方を示しています。一方で、多くの専門家からは「十分にオンライン学習の訓練を受けている教育者が少ない」「こんなにも急にプログラムを開始すると誰も予測していなかった」と不安の声が挙がっています。生徒も「オンライン授業の経験がないので、これが役立つのか分かりません」と不安を抱いているようです。



アメリカ国内には「高速インターネットに接続できない子どもや、PCを持っていない子どもに不公平である」として、学校閉鎖の期間にオンライン学習を行うことに反対する学区も存在します。実際に、ニューヨーク市では30万人の子どもがPCを持っておらず、今後数週間で17万5000台のPCやタブレットが配布される予定とのこと。スマートフォンでも対応可能ですが、小さい画面では十分な学習環境とはいえません。





このような問題の解決策として、カリフォルニア州ロサンゼルス、マサチューセッツ州ボストン、ペンシルベニア州ベツレヘムといった地区ではローカルのテレビ局と提携して教育プログラムをテレビで放映するという取り組みを行っています。ロサンゼルスのオースティン・ボイトナー教育長によると、テレビを使った「ローテク」の解決策であれば市の70万人の学生がアクセスできるとのこと。



テレビで教育プログラムを配信する教師にとっても、これは初の試みであるため、多くの懸念材料があります。教室と違って目の前に学生がいないため、理解度をチェックすることができません。教育プログラムの担当者は小道具を駆使して30分の授業を構成し、何度も録画を繰り返してプログラムの完成度を上げているとのこと。





感染が広がるアメリカでは、今後、公的教育機関におけるオンライン学習の必要性がどんどん大きくなっていくものとみられています。新型コロナウイルスにより既に45州、11万8000校が閉鎖されており、5300万人の学生に影響が及んでいます。



ニューヨーク市の教師労働組合会長であるマイケル・マルグリュー氏は「これは完璧な方法ではないが、私たちはやりとげなければならない」と語っています。