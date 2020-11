新型コロナによるオンライン授業への移行でアメリカの教育が崩壊しつつある

新型コロナウイルスの流行を受けて、教育機関の中には密集状況を避けるためにオンライン授業や自宅学習などでカリキュラムを進めるところも登場しています。しかし、実際にオンライン授業に切り替えたアメリカの公立学校で、生徒の成績低下が多発していることがわかりました。 Fairfax County Public Schools reports more students failing - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/local/education/fairfax-schools-more-failing-grades/2020/11/24/1ac2412e-2e34-11eb-96c2-aac3f162215d_story.html アメリカでは、生徒の成績は主にA、B、C、D、Fの5段階評価で行われています。2020年3月から授業をほとんどオンラインで行っているアメリカ・ヴァージニア州のフェアファックス郡公立学校による (PDFファイル) 内部分析調査 によれば、2020年9月8日から10月30日までで、少なくとも2つの科目でF(不合格)と判定された生徒は中学校と高校あわせて9698人にのぼり、前年同期比でなんと83%も増加していることがわかりました。また、家庭の世帯収入が低い生徒は特に成績低下が大きく見られた上に、家庭の世帯収入が低い生徒やヒスパニック系など非英語圏の生徒で特に著しかったそうです。 ただし、全員の成績が大きく低下したわけではなく、以前から優秀だった生徒の成績は、過去数年のカリキュラム達成パターンから予想されるよりもわずかによかったとのこと。それでも、以前から成績の悪い生徒がC判定やD判定、あるいはF判定を受けるケースが例年に比べて爆発的に増加しており、フェアファックス郡公立学校は「分析結果によって、生徒間の成績格差が拡大していることが示されました」と述べています。

2020年11月30日 17時07分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

