Microsoft Azureの利用率が775％も増加したことが明らかに

Microsoftが提供するクラウドサービス・ Microsoft Azure の利用率が通常時と比べて775%も増加していることが明らかになりました。これは新型コロナウイルスの影響で急増中のリモートワーカーや、インターネット利用率の増加によるものです。 Update #2 on Microsoft cloud services continuity | Azure Blog and Updates | Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/en-us/blog/update-2-on-microsoft-cloud-services-continuity/

2020年03月30日 10時25分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

