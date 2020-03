高音質スピーカー搭載のノートPCにもタブレットにもなるペン付き2 in 1 PC「Yoga C940」で作曲・レコーディング・ジャケットデザインを行うムービーが公開

Yoga C940のスペックは以下の通り。 初期導入済OS :Windows 10 Home 64bit(日本語版) プロセッサー :インテル® Core™ i5-1035G4 プロセッサー 指紋センサー :あり メインメモリ :8GB LPDDR4X 補助記憶装置 :SSD 256GB(PCIe NVMe/M.2) ディスプレイサイズ :LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080、約1677万色、Dolby Vision™)、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり ビデオ・チップ :CPU内蔵(インテル Iris Plus グラフィックス) ビデオRAM容量 :メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力 :最大 5120x3200、1677万色 60Hz(USB Type-C to DP接続時) Thunderbolt™3ポート :2 (USB Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き) USBポート :USB3.1 1箇所 オーディオ関連ポート :「マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック 1箇所 通信機能 :ワイヤレス IEEE 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth :Bluetooth v5.0 オーディオ :Dolby Atmos® スピーカー :ステレオスピーカー 2W×2、ウーファー×2 マイクロホン :デジタルアレイ マイクロホン 内蔵カメラ :あり(前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) メモリカードスロット :なし キーボード・ボタン類 :84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン センサー類 :加速度センサー 本体寸法(W×D×H)mm :約320.3×215.6×14.2mm(最薄部) 本体質量(バッテリー・パックを含む) :約1.35kg バッテリー :4セル リチウムイオンポリマーバッテリー(固定式) 使用時間(JEITA2.0) :約23時間 充電時間(パワーオフ時) :約3時間 ACアダプター定格電圧 :AC 100-240V(50/60Hz) ACアダプター質量 :本体 約270g、コード 約160g 最大消費電力(W) :65 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) :3.1 低電力モード消費電力(W)(省エネ法) :0.70 付属品 :ACアダプター、電源コード、アクティブペン 保証期間 :1年間(+1年間ADP保守サービス付き) Yoga C940 | スマートなパフォーマンスのマルチモードPC | レノボジャパン

