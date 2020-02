無料の「燃え尽き症候群チェック」が登場、所要時間2分で簡単かつ完全匿名で自己診断可能

ステータスの欄には「消耗度:中」「冷笑的な傾向:低」「脱人格化:中」「非自己効力感:高」と診断されていました。また、その下の「GET MY PERSONALIZED REPORT」をクリックすると、診断結果を「Global IT Burnout Index」に提供することが可能です。

WHOの 国際疾病分類に収録 されることが決まっている「 燃え尽き症候群 」は、人々の生産性を3分の1以上減少させるとの 研究結果 も存在しており、対策が急務となっています。そんな「燃え尽き症候群」になってしまっているかをチェックできる「 Global IT Burnout Index 」が登場しました。診断は無料かつログインも不要、所要時間はたったの2分でプライバシーの心配もないとのことで、さっそく試してみました。 Global IT Burnout Index https://burnoutindex.org/ 上記URLにアクセスすると以下のように表示されるので、「CHECK MY BURNOUT LEVEL」をクリックします。

2020年02月17日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

